Peter Sagan predĺžil zmluvu s Bora-Hansgrohe, v tíme ostávajú aj ďalší dvaja Slováci

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.k) – Úspešné cyklistické spojenie Bora-Hansgrohe a Peter Sagan bude pokračovať do konca roku 2021.

Slovenský úradujúci a zároveň trojnásobný majster sveta predĺžil kontrakt s nemeckým tímom. Udialo sa tak v piatok večer počas tlačovej konferencie tímu Bora-Hansgrohe v dedinke Niederndorf neďaleko dejiska MS 2018 Innsbrucku.

Ostávajú hlavní sponzori

Spolu s Petrom Saganom predĺžili kontrakty s nemeckým tímom s licenciou WorldTour aj jeho krajania Erik Baška a brat Juraj Sagan, rovnako ako Nemec Marcus Burghardt, Poliak Maciej Bodnar a Talian Daniel Oss.

Saganov súčasný kontrakt vyprší po sezóne 2019 a šéf tímu Bora-Hansgrohe Ralph Denk si svoj slovenský klenot chcel zaviazať už v predstihu aj do ďalších rokov. Denk už má istotu, že obaja hlavní sponzori Bora aj Hansgrohe zostanú s jeho tímom minimálne do konca sezóny 2021. A to isté už teraz platí aj o šesťnásobnom víťazovi bodovacej súťaže na Tour de France.

Črtá sa veľmi silný tím

Peter Sagan jazdí v tíme Bora-Hansgrohe od sezóny 2017, predtým úspešne pôsobil v stajniach Liquigas, Cannondale a Tinkoff. Slovenský fenomén dal prednosť menšiemu vývojaschopnému tímu pred zabehanými značkami vo svete WorldTour.

Medzitým sa okolo neho utvorila silná podporná skupina cyklistov na čele s Nemcom Burghardtom, Poliakmi Bodnarom a Majkom, bratom Jurajom ako aj Talianom Ossom.

Pred nastávajúcou sezónou Bora-Hansgrohe už potvrdila príchod ďalších troch zaujímavých mien – talianskeho klasikára a Saganovho kamaráta Oscara Gatta, talentovaného Nemca Maximiliana Schachmanna a tiež Luxemburčana Jempyho Druckera.