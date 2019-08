Peter Sagan prišiel o veľkého konkurenta, majster Európy Viviani na majstrovstvá sveta nepôjde

Taliansky cyklista Elia Viviani v nedeľu ovládol preteky s hromadným štartom kategórie elite na majstrovstvách Európy v holandskom Alkmaare.

Skúsený tridsiatnik triumfoval preňho netypickým spôsobom, keď uspel v záverečnom súboji dvojice jazdcov z úniku. Čistokrvný špurtér ukazuje počas celej sezóny vynikajúcu formu, ale krátko po skončení kontinentálneho šampionátu uviedol, že na septembrové MS v britskom Yorkshire nemyslí.

„To bude úplne iný príbeh. Lídrom talianskeho tímu bude Matteo Trentin a ja nie som Superman. Bolo by hlúpe myslieť si, že by som prišiel na svetový šampionát v ideálnej fyzickej kondícii,“ uviedol v rozhovore pre taliansky denník La Gazzetta dello Sport Viviani, ktorého citoval aj portál Cyclingnews.com. Člen družstva Deceuninck Quick-Step narážal svojím vyjadrením na to, že v aktuálnom roku absolvoval už 72 súťažných dní vrátane celej Tour de France a trať vo Veľkej Británii povedie zvlneným terénom s množstvom technických úsekov.

Rodák z mestečka Isola della Scala má navyše jasný plán na zvyšok sezóny 2019. „V závere augusta sa chcem predstaviť na jednorazových pretekoch v Hamburgu a o týždeň neskôr ma čaká podujatie vo francúzskom Plouay. V októbri sa chcem zúčastniť na dráhových ME v holandskom Apeldoorne a v novembri bude na programe prvé kolo Svetového pohára v Minsku v rámci prípravy na OH v Tokiu,“ prezradil Viviani, ktorý chce v japonskej metropole obhájiť zlato z omnia spred troch rokov.