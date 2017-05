Peter Sagan sa pripravuje v horách Utahu, Amerika mu pomáha

SALT LAKE CITY 26. mája (WebNoviny.sk) – Dvaja obávaní šprintéri Peter Sagan a Marcel Kittel po pretekoch Okolo Kalifornie zostali v USA a rozhodli sa nabrať sily do ďalšej časti cyklistickej sezóny na vysokohorských sústredeniach. Zatiaľ čo Slovák Sagan odcestoval z Kalifornie do Utahu, Nemec Kitttel si to namieril do Colorada.

Líder tímu Bora-Hansgrohe Sagan je v Spojených štátoch amerických už od začiatku mája a do Európy sa vráti až začiatkom júna. Momentálne sa nachádza na dvojtýždňovej vysokohorskej príprave v Utahu. Najbližšie sa dvojnásobný a zároveň úradujúci majster sveta v súťažnom dianí predstaví od 10. júna na pretekoch Okolo Švajčiarska. A potom vrhne všetky sily do obhajoby zeleného dresu víťaza bodovacej súťaže na Tour de France.

“Peter už aj v minulosti absolvoval veľa tréningu vo vysokej nadmorskej polohe v USA a malo to potom pozitívny efekt v pretekoch. V tichosti absolvuje 12 dní prípravy aj v spoločnosti svojej manželky a určite sa dobre nachystá na druhú časť sezóny,” informoval hovorca tímu Bora-Hansgrohe Gabriele Uboldi belgický denník Het Laatste Nieuws.

Peter Sagan na tohtoročnom podujatí Okolo Kalifornie celkovo päťkrát skončil v koncovkách etáp do 7. miesta. Jeho triumf v etape do Morro Bay bol už jeho šestnástym v najpopulárnejších pretekoch na západnom pobreží USA. V celkovej klasifikácii obsadil 39. miesto, ale suverénne získal zelený dres pre najlepšieho v bodovacej súťaži. Celkovým víťazom pretekov s visačkou WorldTours a stal Novozélanďan George Bennett z tímu LottoNL-Jumbo.