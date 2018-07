Video: Sagan sa trápil už v prvom kopci 19. etapy Tour de France, tímový kolega Oss mal zlý pocit

LARUNS 28. júla (WebNoviny.sk) – Peter Sagan priznal, že v piatok na bicykli trpel ako nikdy predtým. Posledná pyrenejská etapa na Tour de France nebola pre lídra tímu Bora-Hansgrohe náročná iba svojou 200 km dĺžkou a vyše 5000 nastúpanými metrami, ale najmä tým, že každé šliapnutie do pedálov mu po stredajšom ťažkom páde prinášalo bolesť a pripadalo ako večnosť.

Napokon prišiel do cieľa v 22-člennej skupine zloženej prevažne zo šprintérov na 143. mieste 38:23 min po víťaznom Slovincovi Primožovi Rogličovi. Limit na pokračovanie v pretekoch bol necelých 46 minút.

Jeden z najťažších dní v kariére

„Mentálne som v poriadku. V hlave som mal neustále cieľ priviezť zelený dres do Paríža. Fyzicky som sa však trápil. Myslím si, že tento deň môžem zaradiť k mojim najťažším v kariére na bicykli. Ťažko sa mi to opisuje, ale trpel som poriadne a som rád, že som v cieli,“ cituje Petra Sagana po 19. etape špecializovaný portál Cyclingnews.

Už v prvom stúpaní dňa po 7 km na Cote de Loucrup s dĺžkou 1,8 km a priemerným sklonom 7,2% Sagan cítil, že to bude nesmierne náročné. „Zostal som prekvapený ako ťažko mi to ide. Pomyslel som si: ´Do pekla, čo dnes budem robiť, keď sa takto trápim v prvom stúpaní. Sú to len dva kilometre a ja som už takmer zaostal. Neskôr sme sa dohodli s tímovými kolegami a tiež s jazdcami FDJ okolo Arnauda Démara a utvorili gruppetto,“ hodnotil Sagan pre Velonews.

Komunikácia bola strohá

Počas etapy na tzv. pyrenejskom okruhu smrti s velikánmi Col d´Aspin, Col du Tourmalet a Col d´Aubisque sa trojnásobný majster sveta poriadne vytrápil. Televízne kamery neraz zachytili ako zatína zuby a robí grimasy, ktoré jeho pokojnému štýlu jazdenia vôbec nesvedčia. Na Tournalete zaostával za najlepšími o 19 minút, neskôr jeho strata narástla na 33 minút. So Saganom zostali vzadu tímoví kolegovia Maciej Bodnar a Daniel Oss, neskôr sa k nemu pridal aj Lukas Pöstlberger, ktorý bol ako vrchár pôvodne v úniku.

„Pokúšali sme sa nastaviť pre neho správne tempo, ale pri všetkých jeho zraneniach to nebolo jednoduché. Dôležité bolo, aby to svoje tempo ´neprepálil´, lebo to by znamenalo rýchly koniec. Peter ukázal, že je bojovník,“ vysvetlil Lukas Pöstlberger, úradujúci rakúsky šampión v pretekoch s hromadným štartom.

Nováčik na Tour de France pre Velonews odpovedal aj na otázku, ako komunikovali so zjavne vysileným Saganom počas etapy. „Rýchlejšie, pomalšie, vezmi si vodu, to je všetko. Všetci sme boli na limite. Keď máte etapu, v ktorej nastúpate 5000 m, konverzácia je iba strohá,“ uviedol 26-ročný rodák z Vöcklabrucku.

Posledných 147 kilometrov do Paríža

„Musím povedať ďakujem Maciejovi, Danielovi a Lukasovi, pretože odviedli veľmi dobrú prácu a pomohli mi najmä na plochých úsekoch trate. Držali ma mentálne na výške a udržali v pretekoch,“ nezabudol pripomenúť Sagan. Daniel Oss mal viackrát pocit, že to Sagan ide „zabaliť“, ten mu však dal najavo, že nemal v úmysle „zakývať bielou vlajkou“ pretekom. „Mysleli sme si, že limit na dojazd do cieľa bude 50 minút, nakoniec to bolo 46. Mali sme more času, aby sme to zvládli,“ podotkol Oss.

Petra Sagana delí posledných 147 km od dojazdu do Paríža a zisku šiesteho zeleného dresu určeného pre víťaza bodovacej súťaže. Ak zvládne bez ujmy sobotňajšiu časovku s cieľom v Espelette neďaleko hraníc so Španielskom a nedeľňajší tradičný záver na parížskych Elyzejských poliach, vyrovná rekord Erika Zabela v počte zelených dresov na Tour de France. „Práve viera doviezť zelené tričko až do Paríža ma aj v najťažších chvíľach poháňala vpred. Utrpenie s tým spojené beriem ako výzvu,“ dodal Peter Sagan po 19. etape.