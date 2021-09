Peter Sagan skončil v elitnej desiatke v prológu na Okolo Slovenska

Víťazom úvodného prológu na 65. ročníku cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa stal nečakane Austrálčan Kaden Groves. Pretekár tímu BikeExchange zvládol kratučký prológ na 1,6 km v historickom centre Košíc za 1:50 min.

Druhý skončil v takmer rovnakom čase obhajca celkového triumfu z vlaňajška Nemec Jannik Steimle z tímu Deceuninck – Quick Step. S odstupom jednej sekundy skončil tretí Poliak Marceli Boguslawski z prvodivízneho tímu HRE Mazowsze Serce Polski.

Najlepší spomedzi vyše dvadsiatky Slovákov bol v cieli podľa očakávania Peter Sagan. Líder tímu Bora-Hansgrohe zaostal za víťazom o necelé tri sekundy a zaradil sa na koniec prvej desiatky. Celkovo sa predstavilo 144 pretekárov.

Dres pre najlepšieho Slováka

Spomenutí štyria cyklisti si oblečú cenné dresy do štvrtkovej 1. etapy, ktorá bude mať štart aj cieľ opäť v Košiciach. Dvadsaťdvaročný Groves si po šiestom a najcennejšom víťazstve profikariéry oblečie žltý dres lídra pretekov.

Steimle bude v zelenom drese prvým vedúcim jazdcom bodovacej súťaže a Boguslawski bude mať na sebe bodkovaný dres lídra vrchárskej súťaže. Najsledovanejší debutant na pretekoch Okolo Slovenska P. Sagan si oblečie špeciálny červeno-modro-biely dres určený pre najlepšieho Slováka.

Bol to fullgas až do konca

„Ani som nemal čas na nejaké pocity. Bolo to ‚fullgas‘ od začiatku až do konca. Rozhodovalo sa v stotinách sekundy, takže ani neviem, čo bolo dôležité. Otočka v polovici trate sa išla pomaly, nie v rýchlosti, tam sme veľa nestratili. Očakávania možno boli vyššie, ale dôležité je, že som došiel bez pádu a zranenia,“ uviedol Peter Sagan v cieli pre slovenské médiá.

Jeho tímový kolega Erik Baška skonštatoval: „Pocity sú celkom fajn. Trochu viac som prepálil začiatok a v posledných dvesto či tristo metroch som už cítil, že mi dochádzajú sily. Ono je to veľmi krátke, ale aj pre nás šprintérov je to ťažké. Naplno sa nedá ísť celý čas a treba si rozložiť sily. Je skvelé ako nás ľudia povzbudzovali. Dúfam, že to bude rovnaké aj v ďalších etapách.“

Sagan patrí medzi favoritov

Čo sa týka ďalších slovenských jazdcov, do najlepšej tridsiatky výsledkovej listiny prológu sa vošli aj Erik Baška (Bora-Hansgrohe) a Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica). Baška skončil dvadsiaty s odstupom štyroch sekúnd na víťaza a Kubiš bol dvadsiaty šiesty s mankom piatich sekúnd.

Prvá etapa OS 2021 so štartom aj cieľom v Košiciach (158,4 km) vo štvrtok odštartuje o 13.30 h. a víťaz v cieli sa očakáva o 17.12 h. Pretekári sa popasujú so štyrmi vrchárskymi prémiami (dvakrát Bukovec, 1x Štós a Klenov) a tromi rýchlostnými (Medzev, Gelnica, Margecany). Peter Sagan bude patriť medzi favoritov na víťazstvo.