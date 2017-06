Video: Peter Sagan suverénne vyhral 8. etapu na Okolo Švajčiarska, ovládol bodovaciu súťaž

SCHAFFHAUSEN 17. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan sa stal víťazom 8. etapy 81. ročníka pretekov Okolo Švajčiarska, ktorá mala štart a cieľ v Schaffhausene a merala 100 km.

Líder tímu Bora-Hansgrohe triumfoval v záverečnom hromadnom šprinte v uliciach Schaffhausene, keď bez problémov zdolal talianskych súperov Sachu Modola (UAE Team Emirates) a Mattea Trentina (Quick-Step Floors). Na čele celkového poradia zostal Slovinec Simon Špilak.

Peter Sagan si pripísal druhé etapové víťazstvo na tohtoročnom “Švajčiarsku” a celkovo rekordné pätnáste od roku 2010, keď sa po prvý raz zúčastnil na týchto pretekoch. Sagan si zároveň sobotňajším triumfom zabezpečil víťazstvo v bodovacej súťaži na Okolo Švajčiarska 2017. V tomto kalendárnom roku má slovenský dvojnásobný majster sveta na konte už 6 víťazných koncoviek v pretekoch UCI.

“Bol to skvelý deň, som šťastný. Moji spolujazdci odviedli výbornú prácu a kontrolovali vývoj etapy. Som naozaj veľmi rád, že som tento rok mohol vyhrať aj druhú etapu na týchto pretekoch,” uviedol Peter Sagan v prvej reakcii aj na webe Cyclingnews.

Cyklisti v sobotu absolvovali osem 12,5 km dlhých okruhov v Schaffhausene a jeho okolí, súčasťou každého z nich bolo 1200 m dlhé stúpanie na Herblingen (424 m). Na tomto “klasikárskom” profile sa v úniku ocitla štvorica Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport), Nick van der Lijke (Rompoot – Nederlandser Loterij), Jelle Wallays (Lotto Soudal) a Jaco Venter (Dimension Data). Z boja o vrchársky dres vyšiel ako víťaz Dán Hansen. V polovici etapy, čiže po 50 km, mali utečenci náskok 1:57 min pred pelotónom. Na sťahovaní cyklistov v úniku sa podieľali aj jazdci tímu Bora-Hansgrohe, medzi nimi aj Juraja Sagan. Keď sa 20 km pred cieľom náskok zmenšil na 20 sekúnd, bolo zrejmé, že únik nevydrží až do konca a na obzore je hromadná šprintérska koncovka. Kilometer pred nástupom do posledného okruhu bol únik minulosťou a do posledných 12,5 km sa vrútil celý pelotón pokope. Dva kilometre pred cieľom sa Peter Sagan takticky skvelým spôsobom posunul do prvej desiatky, neskôr do päťky a v záverečnom kilometri zaútočil spoza šprintérskeho vláčika tímu Quick-Step Floors. Konkurencia bola bez šance.

Etapové podujatie Okolo Švajčiarska zaradené do kalendára World Tour je pre Petra Sagana prípravou na Tour de France, pravidelne sa na ňom zúčastňuje od roku 2010. P. Sagan počas ôsmich rokov vyhral 15 etáp na Okolo Švajčiarska, čo je historický rekordný zápis. O štyri etapové triumfy menej vybojovali švajčiarske legendy Ferdinand Kübler, Hugo Koblet a tiež ich mladší krajan Fabian Cancellara.

Do konca 81. ročníka Okolo Švajčiarska zostáva odjazdiť už len záverečnú nedeľňajšiu etapu. Bude ňou individuálna časovka na 28,6 km v Schaffhausene, ktorá rozhodne o celkovom víťazovi.

OKOLO ŠVAJČIARSKA 2017

8. etapa (Schaffhausen – Schaffhausen, 100 km): 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 2:12.50 h, 2. Sacha Modolo, UAE Team Emirates, 3. Matteo Trentin (Tal.) Quick-Step Floors, 4. Magnus Cort Nielsen (Dán.) ORICA-Scott, 5. Niccolo Bonifazio (Tal.) Bahrain-Merida, 6. Michael Matthews (Aus.) Sunweb – obaja rovnaký čas ako víťaz

Poradie po 8. etape: 1. Simon Špilak (Slovin.) Katuša-Alpecin 27:59:50 h, 2. Damiano Caruso (Tal.) BMC Racing +52 s, 3. Steven Kruijswijk (Hol.) LottoNl-Jumbo +1:05 min, 4. Domenico Pozzovivo (Tal.) AG2R La Mondiale +2:28, 5. Rui Costa (Portug.) UAE Team Emirates +2:35, 6. Mathias Frank (Švaj.) AG2R La Mondiale +2:51,…71. Peter Sagan +1:07:50

Zostávajúci program etáp na pretekoch Okolo Švajčiarska 2017:

nedeľa 18. júna: 9. etapa – individuálna časovka (Schaffhausen – Schaffhausen, 28,6 km)