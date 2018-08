Peter Sagan zabojuje o druhý titul majstra Európy, trať nie je profilovo extrémne náročná

GLASGOW 10. augusta (WebNoviny.sk) – Úctyhodná kolekcia desiatich majstrovských dresov slovenského cyklistu Petra Sagana v pretekoch s hromadným štartom sa čoskoro môže opäť o čosi rozrásť.

K šiestim titulom majstra Slovenska, trom víťazstvám na majstrovstvách sveta môže 28-ročný žilinský rodák pridať druhé prvenstvo na majstrovstvách Európy. To prvé získal pred dvoma rokmi vo francúzskom Plumelci.

Bora-Hansgrohe nepustila ďalších Slovákov

Preteky elitnej kategórie mužov v škótskom Glasgowe na 230 km majú v nedeľu začiatok o 10.30 h a v predbežnej štartovnej listine figuruje okrem Petra Sagana ďalších 5 slovenských mien: trio z Dukly Banská Bystrica Marek Čanecký, Patrik Tybor a Martin Mahďar a zostávajúci dvaja pretekári sú Ľuboš Malovec (CK Spartak Tlmače) a Róbert Málik (CK Příbram Fany Gastro).

„Do Škótska necestovali tímoví kolegovia Petra Sagana z Bora-Hansgrohe Juraj Sagan a Erik Baška, ktorí nedostali od Bory výnimku. Nemecký tím totiž nepustil na ME nikoho okrem Petra. Víťaz šiestich zelených dresov na Starej dáme sa bude musieť spoliehať na pomoc od jazdcov z kontinentálnej a slovenskej scény,“ napísal špecializovaný portál cycling-info.sk.

Titul obhajuje Kristoff

Trať mužských pretekov v Glasgowe nie je profilovo extrémne náročná, ale je zvlnená. Znamená to, že okrem klasických šprintérov majú šancu presadiť sa aj tzv. klasikári, teda jazdci vyhľadávajúci jednorazové preteky s krátkymi, ale prudkými stúpaniami. Aj preto medzi hlavných favoritov patria Peter Sagan a Belgičan Greg van Avermaet Zo šprintérov by ich mohol ohroziť najmä Talian Elia Viviani, ale aj Nemec John Degenkolb, ktorý má rovnako klasikárske kvality. Titul z vlaňajška z Dánska bude obhajovať Nór Alexander Kristoff, víťaz záverečnej etapy s dojazdom v Paríži na Tour de France 2018. V domácej britskej zostave budú chýbať víťaz nedávnej Tour de France Geraint Thomas, šesťnásobný šampión z Grand Tour Chris Froome, či rýchlik z Ostrova Man Mark Cavendish, ale aj mená ako Adam Blythe, Ben Swift an Scott Thwaites sú zárukou kvality.

„Práve Thwaites skončil tretí za Thomasom a Novozélandanom Jackom Bauerom pred štyrmi rokmi na Hrách Commonwealthu, ktoré sa jazdili v Glasgowe na rovnakom okruhu aký je pripravený v nedeľu pre európsky šampionát. Ďalšie mená, ktoré budú stáť za pozretie, sú Talian Sonny Colbrelli a Lotyš Toms Skujinš,“ podotkol portál Cyclingnews. „Každé zo 16 kôl dlhých 14 km obsahuje aj stúpanie St. Vincent Street, ktoré by však nemalo byť nezdolateľnou prekážkou pre Petra Sagana. Celkovo je trať výhodná pre rýchlych mužov a klasikárov, vrchári si počkajú na svoju šancu do septembra, keď budú v Innsbrucku majstrovstvá sveta,“ dodal Cyclingnews.

Majstrovské preteky mužov v nedeľu od 11.25 h bude vysielať Dvojka RTVS s komentárom Vladimíra Gendu, Petra Velitsa a Petra Zánického. Informoval o tom cycling-info.sk.