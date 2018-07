Peter Sagan zažil najťažšiu skúšku na bicykli, jednodňové preteky by určite nedokončil

LARUNS 27. júla (WebNoviny.sk) – Piatková 19. etapa s prívlastkom posledná a tiež kráľovská pyrenejská z Lúrd do Larunsu (200,5 km) sa stala korisťou Slovinca Primoža Rogliča.

Slovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) doudieraný po stredajšom páde medzi najlepšími v cieli logicky chýbal, v záverečnom kopci bol v zadnej skupine šprintérov, ktorá zaostávala vyše 33 minút.

Napokon sa v cieli objavil na 143. mieste s odstupom 38:23 min za Rogličom a vošiel sa do limitu 45:50 min, ktorý bol potrebný na istotu pokračovania v pretekoch.

„Bola to asi najťažšia skúška, akú som zažil na bicykli. Ak by išlo o jednodňové preteky, tak by som ich určite nedokončil. Nemalo by to význam. Tu je stále dôvod pokračovať, aby som získal zelený dres. Som veľmi rád, že sa mi podarilo dokončiť dnešnú etapu. Ďakujem aj spolujazdcom Danielovi Ossovi, Maciejovi Bodnarovi či Lukasovi Pöstlbergerovi, že boli celý deň pri mne a veľmi mi pomohli v rovinkách, ktoré nasledovali po kopcoch a aj preto sa nám podarilo prísť v limite,“ uviedol Sagan pre RTVS.