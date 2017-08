Video: Peter Sagan získal na Okolo Poľska biely dres, celkovým víťazom sa stal Teuns

aktualizované: 21:15

TATRANSKÁ BUKOVINA 4. augusta (WebNoviny.sk) – Belgičan Dylan Teuns z tímu BMC Racing triumfoval na cyklistických pretekoch Okolo Poľska zaradených do kalendára World Tour. O víťazovi musela rozhodnúť piatková siedma etapa v Tatranskej Bukovine s dĺžkou 132 km, v ktorej sa tešil z prvenstva Holanďan Wouter Poels v záverečnom šprinte ašpirantov na celkové poradie.

Pre 25-ročného Teunsa ide o druhé celkové prvenstvo na etapových pretekoch v kariére, v tomto roku ovládol aj podujatie kategórie 2.HC Okolo Valónska. V priebehu necelých dvoch týždňov si pripísal na konto päť víťazstiev. “Nemôžem tomu uveriť, je to neuveriteľné. Dnes sme dokázali zostať pokojní. Potrebovali sme kontrolovať prvú desiatku, v úniku nebol pre nás nik nebezpečný. Vedeli sme, že posledné kolo bude ťažké. Na predposlednom stúpaní som mal šťastie, že bol pri mne Tejay van Garderen. V zjazde som sa trochu dal dokopy a potom som už dal do toho všetko. Majka mi trikrát nastúpil, musel som ísť za ním. V záverečnom šprinte som veľmi trpel, ale bolo to na niečo dobré. Je to úžasné,” cituje Teunsa oficiálna stránka tímu BMC Racing.

Peter Sagan hviezdil

Teuns vyhral podujatie na poľských cestách len o dve sekundy pred domácim jazdcom Rafalom Majkom z družstva Bora-Hansgrohe, tretiu pozíciu si vybojoval Poels s mankom troch sekúnd. Za Poelsom v piatok finišovali Adam Yates (Orica-Scott) a Majka.

V záverečnej etape žiaril slovenský cyklista Peter Sagan. Majkov tímový kolega a dvojnásobný majster sveta bol veľkú väčšinu etapy v úniku, skupina favoritov jeho snahu zlomila až na poslednom stúpaní do Tatranskej Bukoviny. Dvadsaťsedemročného Žilinčana napokon klasifikovali na 34. priečke s mankom 2:21 min a v konečnom účtovaní mu patrí 35. pozícia (+17:03 min). Držiteľ piatich zelených dresov z Tour de France sa stal s prehľadom víťazom bodovacej súťaže s 88 bodmi. V súťaži vrchárov obsadil slovenský univerzál štvrté miesto. Do piatkovej etapy už nenastúpil druhý slovenský účastník pretekov Erik Baška, ktorý sa sústredí na preteky na majstrovstvách Európy.

“Dnes sme absolvovali ťažkú etapu a celkovo náročné preteky Okolo Poľska. Podporovali nás však obrovské masy fanúšikov zo Slovenska a Poľska. Je škoda, že Rafalovi ušlo celkové víťazstvo len o dve sekundy, ale určite sme nepovedali posledné slovo. Pred nami je ešte mnoho podujatí. Stratégiou bolo, aby som šiel do úniku a zostal vpredu, ak by ma Rafal potreboval. Po ťažkom pretekárskom týždni to nebolo jednoduché, ale je koniec a čas sústrediť sa na ďalšie akcie,” povedal Peter Sagan podľa webu bora-hansgrohe.com.

Všetko pre prvenstvo

Bora-Hansgrohe chcela urobiť všetko pre celkové prvenstvo, dôkazom čoho bol útok Petra Sagana už v prvom stúpaní po necelých 10 km po štarte. Pred vrcholom ho síce pelotón dostihol, ale po druhom ataku sa dokázala dostať dopredu početná skupina. Saganovi na čele robilo spoločnosť tucet jazdcov. V priebehu etapy sa únik postupne okresával, jeho náskok nebol väčší ako tri minúty.

V balíku určoval tempo najmä tím UAE Emirates pracujúci pre Ruia Costu. Na druhom prejazde kopcom Sierockie boli vpredu len Sagan s Rubénom Plazom z Oricy-Scott, v jeho najťažších pasážach 27 km pred cieľom zaútočil slovenský svetový šampión a pokúsil sa ísť sám. Peter Sagan si vypracoval náskok, za ním asi s polminútovým odstupom išiel Diego Rosa zo Sky a až na treťom mieste sa nachádzal Plaza. Pelotón zaostával o niečo vyše minútu.

Majka atakoval Sagana

Na predposlednom stúpaní Bukovinská stena s pasážou so sklonom aj 22 % si slovenský jazdec udržiaval približne 20-sekundový náskok pred Rosom, dokonca ho aj mierne navýšil. V skupine favoritov atakoval Saganov tímový kolega Rafal Majka a rozpútal sa boj o celkové prvenstvo. Desať kilometrov pred koncom začal mať problémy v žltom tričku jazdiaci Dylan Teuns a Sagana dostihli favoriti aj s Majkom. V zjazde opäť mierne ušiel Sagan, medzitým sa jazdci v hlavnej skupine spojili.

V cieľovom stúpaní do Tatranskej Bukoviny ako prvý zaútočil 3 km pred koncom Sam Oomen. Potom to skúsil štvrtkový víťaz Jack Haig s Domenicom Pozzovivom. Sagan bol v tej chvíli pohltený. Vzápätí vyrazil dopredu Majka, za ním išiel Teuns a Wouter Poels. Napokon sa favoriti pred páskou spojili a víťazstvo si v špurte pripísal Poels. Celkové prvenstvo si vybojoval Teuns.

OKOLO POĽSKA 2017

7. etapa (Tatranská Bukovina – Tatranská Bukovina, 132 km): 1. Wouter Poels (Hol.) Sky 3:26:20 h, 2. Adam Yates (V. Brit.) Orica-Scott, 3. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe, 4. Wilco Kelderman (Hol.) LottoNL-Jumbo, 5. Dylan Teuns (Belg.) BMC Racing, 6. Domenico Pozzovivo (Tal.) Ag2r La Mondiale – všetci rovnaký čas ako víťaz,… 34. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +2:21 min

Poradie po 7. etape: 1. Dylan Teuns (Belg.) BMC Racing 27:07:47 h, 2. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +2 s, 3. Wouter Poels (Hol.) Sky +3, 4. Wilco Kelderman (Hol.) LottoNL-Jumbo +10, 5. Adam Yates (V. Brit.) Orica-Scott +13, 6. Domenico Pozzovivo (Tal.) Ag2r La Mondiale +23,… 35. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +17:03 min

Bodovacia súťaž: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 88 bodov, 2. Wouter Poels (Hol.) Sky 51, 3. Niccolo Bonifazio (Tal.) Bahrain-Merida 51