Peter si odsedí trest za opätovné porušovanie zákazu šoférovania, v rozpore so zákonom konal 20 ráz

Nepodmienečný trest 16 mesiacov odňatia slobody za opakované marenie výkonu úradného rozhodnutia a za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky vymeral v utorok odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 40-ročného Petra M. zo Žiaru nad Hronom.

Peter dostal trest väzenia ako nedisciplinovaný vodič, pretože opakovane porušil súdny zákaz šoférovania a odmietol i test na požitie drog.

Šoféroval napriek zákazu

Do rozporu so zákonom sa Peter dostal už 20-krát a to za marenie výkonu úradného rozhodnutia a ďalšie trestné činy. Naposledy v apríli minulého roku v mieste svojho trvalého bydliska viedol auto Seat Alhambra.

Pri kontrole policajná hliadka zistila, že za volantom nemal čo robiť, pretože má na niekoľko rokov zákaz šoférovať. Navyše odmietol toxikologické vyšetrenie, čo sa kvalifikuje ako prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Následne Petra vzal sudca do väzby, ale po prepustení z nej si opäť sadol za volant.

Na Okresnom súde v Žiari nad Hronom recidivista Peter vinu priznal a oľutoval. Dostal trest odňatia slobody nepodmienečne na 20 mesiacov a povinnosť absolvovať protitoxikomanické liečenie, pretože podľa znaleckého posudku je dlhodobo závislý na drogách.

Nepodmienečný trest

Súd konštatoval, že ide o človeka opakovane porušujúceho zákon a predpisy, preto na jeho nápravu treba nepodmienečný trest. Návrh obžalovaného na alternatívny trest súd odmietol.

Proti rozsudku sa Peter odvolal s tým, že trest je prísny. Odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici mu vyhovel čiastočne, keď prvostupňový verdikt o treste zmiernil z 20 na 16 mesiacov. Zároveň sudca nariadil výkon trestu. Pretože Peter už bol vo výkone trestu, aktuálny trest si odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia.