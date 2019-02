Zomrel Peter Tork z kapely The Monkees, príčina jeho smrti zatiaľ nie je známa

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) – Vo veku 77 rokov zomrel vo štvrtok americký hudobník Peter Tork, známy z kapely The Monkees. Smutnú správu potvrdila jeho sestra Anne Thorkelson.

Príčina úmrtia zatiaľ nie je známa. „Povedali mi, že odišiel pokojne. Počas písania tohto vyjadrenia mám v očiach slzy a moje srdce je zlomené,“ uviedol člen skupiny Michael Nesmith.

Peter Halsten Thorkelson

Peter Halsten Thorkelson sa narodil 13. februára 1942 vo Washingtone. V kapele The Monkees pôsobil ako basgitarista či gitarista s prestávkami od jej vzniku v roku 1966, pričom s ňou nahral aj jej zatiaľ posledný album Christmas Party (2018). Podieľal sa tiež na písaní skladieb ako napríklad For Pete’s Sake či Can You Dig It?. S formáciou účinkoval v televíznej šou The Monkees (1966-1968). Pôsobil tiež v kapelách The Peter Tork Project a Shoe Suede Blues. Vydal aj sólový album Stranger Things Have Happened (1994). V roku 2009 mu diagnostikovali rakovinu, ktorú sa mu však podarilo poraziť.