Petíciu proti hazardu podpísali desaťtisíce Nitranov, podporu vyjadrilo aj vedenie mesta

NITRA 1. apríla (WebNoviny.sk) – Petícia Zastavme hazard bola v Nitre úspešná. Počas druhého kola prezidentských volieb sa petičnému výboru podarilo s pomocou 280 dobrovoľníkov vyzbierať 20 844 podpisov, čo predstavuje 31,5 percenta oprávnených voličov v Nitre. Pre úspešnosť petície je potrebných 30 percent.

„V sobotu 30. marca povedali občania Nitry jasné nie hazardu, lebo ničí ľudské životy, rozbíja rodiny a otravuje prostredie našich miest. Teraz organizujeme zber pre vytvorenie vyššej rezervy a pre prípad vylúčenia neúplných podpisov,“ povedal Martin Čepček z petičného výboru.

Podpísal sa aj primátor

Keď vyzbierajú dostatočnú rezervu, odovzdajú petíciu mestu Nitra. Poslanci potom na zastupiteľstve môžu na základe tejto petície zakázať herne a kasína na území mesta. Vedenie Nitry zákaz hazardu podporuje. Primátor Marek Hattas, viceprimátori a viacerí mestskí poslanci podpísali petíciu ako prví.

„Podporujeme túto iniciatívu a myslíme si, že tento neduh by v našej spoločnosti nemal byť. Máme tu množstvo herní, je to obrovský sociálny problém, rodiny majú problémy a zaberá nám to miesto v našom meste,“ povedal po podpise petície primátor Hattas.

Petícia v ďalších mestách

Petičný výbor hovorí, že napriek snahám hazardnej lobby o protiakcie sa podpisy podarilo vyzbierať pokojne a apoliticky. Uplynulú sobotu sa totiž okrem petície Zastavme hazard konali v Nitre pred volebnými miestnosťami aj ďalšie dve petičné akcie.

Petíciu s názvom Život bez hazardu je lepší organizuje vo všetkých krajských mestách poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja Zuzana Rattajová a petíciu Obmedzme hazard zorganizovala Asociácia zábavy a hier.

„Počas dňa sa nám viacero ľudí zdôverilo, ako im hazard nešťastne zasiahol do rodinného života. Mnohí občania boli pri pohľade na tri rôzne petičné tábory zmätení, preto veľmi ďakujeme tým, ktorí dôverovali dobrovoľníkom v bielo-červených tričkách a podpísali,“ povedala Dobroslava Baranová, členka správnej rady Centra pre rodinu, ktoré sa zapojilo do organizovania petície.

Iniciatíva Zastavme hazard súbežne zorganizovala petíciu za zákaz herní a kasín aj v Novom Meste nad Váhom, kde sa podarilo vyzbierať 5 300 podpisov, čo je viac ako potrebných 30 percent. Po vyzbieraní rezervy ich odovzdajú mestu.