Petíciu proti výstavbe bytov pre Rómov v Hlohovci podpísali tisícky ľudí, niektorí poslanci cúvli

Petíciu proti navrhovanej výstavbe bytov pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia na Bernolákovej ulici v Hlohovci podpísalo viac ako 4 600 ľudí. Signatári petície žiadajú vedenie mesta a Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci, aby tento projekt zastavilo.

Obávajú sa ďalšieho zhoršovania kvality bývania v tejto lokalite. Primátor Miroslav Kollár navrhol poslancom, aby petícii nevyhoveli, mestské zastupiteľstvo jeho návrh neschválilo.

Financovanie z eurodotácií

Mesto Hlohovec plánuje na Bernolákovej ulici postaviť dva nové bytové domy s bytmi zaradenými do systému prestupného bývania.

Hlohovec tam má v súčasnosti trinásť nájomných bytov vo veľmi zlom stave, v ktorých žije asi 80 ľudí z rómskej komunity, z toho 40 detí.

Zapojenie Hlohovca do budovania prestupného bývania schválilo mestské zastupiteľstvo minulý rok, radnica môže na výstavbu týchto bytov získať dotáciu zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Bývanie pre neprispôsobivých

„Odmietame vybudovanie takéhoto druhu zariadenia v akejkoľvek obytnej časti mesta Hlohovec, pretože koncentrovanie skupiny obyvateľov, u ktorých je rešpektovanie zákonov a vymožiteľnosť práva nulová, do jednej lokality nielenže problémy nevyrieši, ale ich dokonca môže znásobiť,“ píše sa v petícii, ktorú inicioval obyvateľ Hlohovca František Bachratý.

Ten na rokovaní mestského zastupiteľstva upozornil, že prestupné bývanie je určené pre tých najneprispôsobivejších.

Zároveň poznamenal, že niektorí z poslancov, ktorí minulý rok za prestupné bývanie hlasovali, podpísali teraz petíciu proti tomuto riešeniu problému s marginalizovanou rómskou komunitou.

Princíp zásluhovosti

Hlavným princípom systému prestupného bývania je motivácia nájomníka na princípe zásluhovosti, čo znamená, že v prípade dodržiavania pravidiel sa môže presunúť do lepšieho štandardu, a naopak, v prípade nedodržiavania by mohol ísť do horšieho. Mesto Hlohovec uvažuje o dvoch stupňoch prestupného bývania.

Systém je určený najmä pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ľudí žijúcich v chudobe, sociálne slabšie skupiny, pre ľudí nachádzajúcich sa dlhodobo bez domova a pre obyvateľov z rómskej komunity, ktorí si vzhľadom na svoju ekonomickú a sociálnu situáciu nevedia, resp. nemôžu obstarať bývanie vlastným pričinením.