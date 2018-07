Petíciu Stojím za SAV podpísali stovky ľudí, signatári kritizujú „macošské“ správanie ministerstva

BRATISLAVA 26. júla (WebNoviny.sk) – Petíciu na podporu Slovenskej akadémie vied (SAV) Stojím za SAV podpísalo za 48 hodín 900 ľudí. Národná rada Slovenskej republiky v minulom roku prerokovala a schválila zákon o verejnej výskumnej inštitúcii.

Podľa tohto zákona mali od 1. júla prejsť organizácie SAV do novej právnej, organizačnej a ekonomickej formy, ktorá mala výrazne zvýšiť samostatnosť organizácií, posilniť tlak na kvalitu a umožniť intenzívnejšiu spoluprácu SAV s inými subjektmi výskumu a inovácií, vrátane súkromnej sféry.

Dňom 1. júla sa teda zo všetkých 47 organizácií SAV, ktoré boli rozpočtovými alebo príspevkovými, stali zo zákona verejné výskumné inštitúcie. Ministerstvo školstva ich však do dnešného dňa nezapísalo do registra a ocitli sa v právnom vákuu. Inštitúcie tak nemôžu nakladať s peniazmi na nákup techniky, služobné cesty si zamestnanci hradia z vlastného vrecka, nie je možné zapájať sa do projektov či grantov.

Proces považovali za nevyhnutný

Ako sa píše v petícií, predstavitelia vedeckej a akademickej obce považovali tento proces, po vzore z okolitých krajín, za nevyhnutný, aby dokázali z externých zdrojov saturovať poddimenzované financovanie vedy zo strany štátu.

„Je viac než zrejmé, že súčasnosť aj budúcnosť každej krajiny v sociálno-ekonomickom ohľade je priamoúmerná jej vyspelosti na vedecko-technologickej a kultúrnej úrovni. Vytvorenie adekvátnych podmienok pre rast duševného vlastníctva by malo byť preto prioritou každej zodpovednej vlády. Proces transformácie sa pripravoval niekoľko rokov a SAV sa k nemu dôsledne postavila. Okrem podstaty svojej práce venovanej vedeckej činnosti tak v posledných rokoch prešla externým medzinárodným kvalitatívnym auditom, uskutočňovala zmeny vo svojej organizačnej štruktúre a pripravovala transformáciu svojich ústavov na autonómne vedeckovýskumné inštitúcie európskej úrovne,“ píše sa ďalej v petícií.

Šikana vedcov ministerstvom

Signatári v petícií s hlbokým znepokojením vnímajú macošské správanie sa ministerstva školstva pod vedením ministerky Martiny Lubyovej, ktoré v poslednom administratívnom kroku pred dokončením transformácie začalo šikanovať vedcov nezmyselnými (a podľa dostupného právneho stanoviska nelegitímnymi) požiadavkami a torpédovať plnenie zákona, ktorý vyšiel z dielne ich vlastného ministerstva.

„SAV, vedkyne a vedci Slovenskej republiky si získali za svoju prácu hlboký rešpekt slovenskej spoločnosti. Je pre nás neprijateľné, aby ministerstvo školstva autokratickým spôsobom zasahovalo do štruktúry ich zriadenia, vytváralo v SAV stav právneho vákua a administratívnymi prekážkami bránilo dokončeniu dôsledne pripravenej a transparentnej transformácie SAV. Vážená pani ministerka, týmto vás dôrazne žiadame, aby si ministerstvo školstva bezodkladne splnilo svoju povinnosť zapísať novovzniknuté vedeckovýskumné inštitúcie do Registra verejných vedeckých inštitúcií a nebralo vedkyne a vedcov SAV ako rukojemníkov,“ uzatvára sa v petícií, ktorá je zverejnená na tejto webovej stránke.

Medzi signatármi sú osobnosti z oblasti výtvarníctva, architektúry, herectva či sochárstva. Nechýbajú ani spisovatelia, lekári alebo fyzici či vedci z rôznych oblasti. Iniciátormi petície sú členovia iniciatívy Veda chce žiť Imrich Barák a Fedor Gömöry.

Reakcia ministerstva školstva

Ministerstvo školstva vo svojom stanovisku píše, že mu mimoriadne záleží na ďalšom rozvoji SAV a práve preto trvá na dôkladnom a dôslednom postupe pri registrácii verejných výskumných inštitúcií tak, aby sa v budúcnosti nemohol tento proces nikým spochybňovať.

„Stretli sme sa s riaditeľmi ústavov. Normálne, konštruktívne, vecne sme debatovali. Tak ako my, aj oni majú záujem a úprimnú snahu veci riešiť a spoločne na takomto riešení aj pracujeme. Mediálne ataky v tejto súvislosti nijako situácii nepomôžu. A pri všetkej úcte, ministerstvo sa ani petíciou nemôže nechať tlačiť do porušovania zákona. Ak má ktokoľvek záujem o normálnu konštruktívnu diskusiu a vysvetlenie vecí, má u nás dvere otvorené,“ napísal rezort školstva vo svojom stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslal odbor komunikácie a protokolu.