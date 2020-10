Petková: Je pozitívny signál, že polícia má tak voľné ruky, že mohla siahnuť aj po Kováčikovi

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika. Dôvody akcie, ktorá sa odohrala vo štvrtok skoro ráno pred budovou policajného prezídia, dosiaľ nie sú známe. Podľa informácií Denníka N malo však jeho zadržanie súvisieť so zločineckou skupinou Takáčovcov a s tým, že sa s políciou rozhodol spolupracovať bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu, verí, že má polícia v rukách dostatok dôkazov a podobné faux pas ako v prípade symbolicky potrestaného prokurátora Dobroslava Trnku sa už nezopakuje.

Môže podľa vás zadržanie Dušana Kováčika prehĺbiť nedôveru voči prokuratúre?

Je to tak. Pán Kováčik je jeden z najvyšších predstaviteľov prokuratúry na Slovensku, je šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý mal trestať najťažšie zločiny a najväčšie korupčné kauzy a vieme dobre, že za jeho éry sa to nedialo. Navyše jeho dnešné zadržanie políciou a NAKou svedčí o tom, že sú tam pravdepodobne vážne podozrenia z toho, že niečo zakrýval alebo spolupracoval s organizovaným zločinom a s ľuďmi, ktorí so spravodlivosťou nemajú nič spoločné.

Pozitívny signál na druhej strane však je, že polícia má tak voľné ruky, že mohla siahnuť aj po tak vysoko postavenom mužovi. Vieme, že okolo pána Kováčika bolo aj v minulosti viac podozrení. Napríklad, keď doniesol do banky vklad 200-tisíc eur alebo keď odobril zastavenie stíhania Ladislava Bašternáka v kauze súvisiacej s DPH podvodmi, za ktoré teraz sedí v base a nikto sa tým nejako nezaoberal, nikto to nevyšetroval. Pre spravodlivosť na Slovensku je teda podľa mňa tá dnešná akcia zlou aj dobrou správou.

Ako to, že sa na Slovensku zrazu dá, čo sa roky nedalo? Teda, že sa tu vo veľkom teraz zatýkajú vysokí funkcionári. Okrem Kováčika nedávno zadržali aj Makóa a krátko predtým Róberta Krajmera, voči ktorému síce napokon nevzniesli obvinenie…

Vnímam to tak, že sa na polícii a v časti prokuratúry celkovo zmenila atmosféra. Ľudia, ktorí boli v spojení s týmito ľuďmi, či už s pánom Krajmerom alebo s pánom Makóom, z polície odišli, a tak majú policajti zrejme rozviazané ruky a možno aj cítia podporu vedenia polície a verejnosti ako takej, čoho výsledkom je, že majú odvahu ísť do takýchto akcií. Zjavne majú teraz väčšiu slobodu ako v minulosti. Doteraz sme svedkami takýchto zásahov voči vysokopostaveným osobám neboli. Práve naopak, keď niekto podal trestné oznámenie týkajúce sa takéhoto človeka, väčšinou skončilo v koši.

Veríte, že predstavitelia tejto vlády nebudú zasahovať do vyšetrovaní polície a ovplyvňovať rozhodnutia prokurátorov a sudcov?

Väčšina strán tejto koalície na tom vyhrala voľby, takže by šla sama proti sebe a proti svojim voličom, keby sa tieto prípady a korupčné kauzy nejako nevyšetrovali. Ale, samozrejme, všetko sa uvidí, až keď budú nejaké podozrenia smerovať k príslušníkom tejto vládnej koalície. Zatiaľ sme svedkami zatýkania ľudí spojených s bývalou vládnou koalíciou a bývalou érou. Uvidíme, ako slobodne budú policajti a prokurátori konať, keď pôjde o niekoho, kto je prepojený na OĽaNO alebo Sme rodina.

Ako myslíte, že bude pokračovať vyšetrovanie pána Kováčika?

Nepoznám vyšetrovací spis. Neviem presne, čoho všetkého sa dnešné zadržanie pána Kováčika týka, no predpokladám, že ten zásah polície, to nebolo len tak. Špeciálny prokurátor je osoba, voči ktorej sa má konať, až keď je dôkazová situácia dostatočne vážna na to, aby ho NAKA zaistila.

Myslíte si, že má polícia a prokuratúra predpoklady na to takéto prípady aj dotiahnuť do konca alebo sa opäť skončia len symbolickým trestom ako to bolo v prípade Dobroslava Trnku?

Ja dúfam, že sa polícia a prokuratúra z prípadu pána Trnku, keď sme boli svedkami scény, že ho odviedli a nakoniec z toho nič nebolo, poučila. Vtedy čelili veľkej kritike. Dokonca sa o to, kto môže za túto situáciu, zaujímala aj prezidentka. Snáď aj preto si podobné fiasko zopakovať nedovolia.