Petra Kvitová sa odhlásila z Roland Garros, na antuku ju nepustila boľavá ruka

PARÍŽ 27. mája (WebNoviny.sk) – Ženská dvojhra na tenisovom Roland Garros v Paríži prišla o jednu z favoritiek. V pondelok sa z najväčšieho antukového turnaja odhlásila Češka Petra Kvitová.

Semifinalistka spred siedmich rokov na twitteri oznámila, že má zranené predlaktie na ľavej ruke. „Bolesť som pociťovala už niekoľko týždňov a aktuálny röntgen ukázal, že sú tam dve natrhnuté miesta. Celé by sa to ešte zhoršilo, pokiaľ by som hrala,“ vysvetlila Kvitová.

Dvojnásobná wimbledonská víťazka a aktuálne šestka ženského renkingu WTA sa tešila na Paríž po solídnej antukovej sezóne s turnajovým titulom v Stuttgarte a štvrťfinálovou účasťou v Madride. Práve v Paríži sa 29-ročná Češka vrátila v roku 2017 do súťažného diania po šokujúcom napadnutí nožom útočníkom v jej prostějovskom byte pred Vianocami v roku 2016. „Bolo to ťažké rozhodnutie, lebo práve v Paríži som si pred dvoma rokmi užila návrat na dvorce,“ uviedla Kvitová na sociálnej sieti.

V „pavúku“ ženskej dvojhre nahradí skúsenú Češku iba 18-ročná Slovinka Kaja Juvanová. Jej súperkou v 1. kole bude Rumunka Sorana Cirsteová.