Sagana čaká prestížna klasika, pri obhajobe bude mať silnú konkurenciu na čele s van Avermaetom

QUÉBEC CITY 7. septembra (WebNoviny.sk) – Piatková prvá z dvojice kanadských prestížnych cyklistických klasík Grand Prix Cycliste de Québec dala dokopy silné štartovné pole na čele s vlaňajším víťazom Slovákom Petrom Saganom a v konečných výsledkoch druhým Belgičanom Gregom van Avermaetom.

Okrem lídrov tímov Bora-Hansgrohe a BMC Racing, resp. úradujúceho majstra sveta a olympijského šampióna sa v centre frankofónnej Kanady predstavia víťaz tohtoročného Giro d´Italia Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb), druhý muž Tour de France a šampión z Québecu 2015 Rigoberto Urán (Cannondale Drapac), víťaz bodovacej súťaže na tohtoročnej Tour de France Austrálčan Michael Matthews (Sunweb), dánsky vrchár tímu Astana Jakob Fuglsang či dvojnásobný víťaz z Québecu Austrálčan Simon Gerrans (2012 a 2014, Orica-Scott). Pre väčšinu z týchto cyklistov pôjde o prípravu na septembrový posledný vrchol sezóny – majstrovstvá sveta na ceste v nórskom Bergene.

Dážď môže výrazne ovplyvniť preteky

„Nebudeme sa tu v Québecu pretekať len my dvaja s Gregom. Prišlo sem aj veľa ďalších kvalitných cyklistov,“ odpovedal Peter Sagan na tlačovej konferencii pred pretekmi na otázku o ďalšom dieli ich dlhodobej rivality s Van Avermaetom. Sagan sa vyjadril aj k možnému dažďu, ktorý by mohol byť v piatok veľkou komplikáciou. „Mohlo by to výrazne ovplyvniť preteky. Doteraz sme v Québecu vždy jazdili za sucha, preto neviem, čo môžem v daždi očakávať. Je to však mestský okruh a je možné, že na trati budú olejové škvrny,“ uviedol Sagan podľa tlačovej správny organizátorov.

Na mestskom členitom profile v Québec City cyklisti absolvujú 16 okruhov po 12,6 km, čiže dovedna 201,6 km a celkovo nastúpajú 2976 výškových metrov. „V ôsmej edícii našich pretekov sa predstaví 18 tímov WorldTour z 13 krajín piatich kontinentov. Vážime si účasť všetkých cyklistov, najmä však radi privítame lídra rebríčka WorldTour Grega van Avermaeta či lanského šampióna a úradujúceho majstra sveta Petra Sagana,“ uvádzajú organizátori.

Dvoje z najkrajších pretekov

Na preteky v Québec City nadviažu o dva dni neskôr podobné v Montréale. Rovnako pôjde o mestskú klasiku, 8. ročník Grand Prix Cycliste de Montréal. Vlani tam triumfoval Greg van Avermaet pred Petrom Saganom a Talianom Diegom Ulissim. „Sú to dvoje z najkrajších pretekov v celom cyklistickom kalendári a navyše, veľmi mi vyhovuje ich profil. Ten québecký ešte o čosi viac ako montrealský. Doteraz som v Québecu nevyhral, pokúsim sa o to,“ skonštatoval Van Avermaet.