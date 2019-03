Petra Vlhová chce v Soldeu podať dobrý výkon a nad tabuľkovým postavením nepremýšľa

SOLDEU 15. marca (WebNoviny.sk) – Už len posledné dvoje preteky a skončí sa mimoriadne úspešný príbeh Petry Vlhovej v lyžiarskej sezóne Svetového pohára 2018/2019.

Druhá najlepšia zjazdárka na svete

Slovenská strela medzi bránkami má pred záverečným slalomom a obrovským slalomom v andorrskom stredisku Soldeu v Pyrenejach na konte 1235 bodov a istotu druhého miesta medzi najlepšími zjazdárkami na svete.

Rovnako bude v sezónnom účtovaní druhá aj v slalome (817 bodov) a v obrovskom slalome má za istých okolností ešte šancu na celkový triumf, teda zisk malého glóbusu. Vo všetkých troch poradiach SP je momentálne pred ňou iba fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová.

„Finále Svetového pohára sa jazdí tak, že najprv bude slalom a až potom príde na rad obrovský slalom. Vo Svetovom pohári to býva opačne, ale to už neriešim. Je záver sezóny, ale budem sa musieť ešte raz skoncentrovať, aby som potešila svojich fanúšikov, ktorých mám veľa a veľmi si to vážim,“ uviedla Petra Vlhová v rozhovore pre RTVS.

Možnosť zisku malého glóbusu

Vlhová sa presúvala do Andorry, kde nikdy predtým nesúťažila vo Svetovom pohári, od pondelka. Predtým si užila dva skvelé dni s tisíckami slovenských fanúšikov na pretekoch SP v Špindlerovom Mlyne, kde sa stala víťazkou obrovského slalomu a v slalome skončila tretia. Cestou do Andorry ešte strávila dva tréningové dni v španielskej La Moline.

„My s bratom sme sa presunuli letecky a zvyšok tímu šiel autami. Dva dni som trénovala slalom a ´obrák´ v La Moline. Jazdilo sa mi dobre, tréningy boli super,“ skonštatovala 23-ročná Slovenka. Na otázku, akú náročnosť má trať v Soldeu, držiteľka medailového kompletu z MS 2019 v Aare odpovedala: „Trať vyzerá zaujímavo, zo štartu sa hneď ide do strmej časti, potom sa to vlní. Posledný ´padák´ je tiež dosť strmý. Má byť slnečno. Verím, že trať zostane dobrá a podám čo najlepší výkon.“

V hodnotení obrovského slalomu P. Vlhová zaostáva o 97 bodov za M. Shiffrinovou. V prípade, že už istá držiteľka veľkého glóbusu za celkový triumf v SP nedokončí preteky alebo nebude bodovať a Slovenka zvíťazí, získa malý glóbus zverenkyňa Livia Magoniho. Vlhová sa však podobnými špekuláciami nezaoberá.

Posledné preteky si chce užiť

„Nepremýšľam nad tým, ako som na tom tabuľkovo. Snažím sa skoncentrovať v daný deň len na svoje jazdy a podať čo najlepší výkon. Neriešim, či som druhá, tretia alebo štvrtá. Samozrejme, pred finále je ešte všetko otvorené,“ skonštatovala ambiciózna Liptáčka.

Vlhová je na konci najúspešnejšej sezóny v kariére už poriadne unavená, ale nepripúšťa si, aby záver nezvládla, prípadne nejako vypustila. „Všetko je tak, ako má byť. Aj naša sezóna je tak akurát od konca októbra do marca. Samozrejme, je to veľmi náročné fungovať celú zimu, moje telo už je vyčerpané. Posledné dvoje preteky si však budem chcieť užiť,“ dodala P. Vlhová.

Prvé kolo sobotňajšieho finálového slalomu žien SP 2018/2019 má začiatok o 10.30 h, druhé kolo príde na rad od 13:15 h. V nedeľu sa obrovský slalom žien uskutoční 1. kolo od 9.30 h a druhé od 12.15 h.