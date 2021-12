Petra Vlhová ide obrovský slalom v Courcheveli, jej tri súperky chýbajú pre koronavírus (online)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ide v utorok obrovský slalom v Courcheveli. Prvé kolo, v ktorom má štartové číslo 1 sa ide od 10:00, druhé je na programe od 13.00.

Vo francúzskom stredisku pre koronavírusom chýbajú tri Vlhovej súperky – Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová, Novozélanďanka Alice Robinsonová a Rakúšanka Katharina Liensbergerová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní – Courchevel (online) obrovský slalom 1. kolo (štart o 10.00): PETRA VLHOVÁ má v prvom kole štartové číslo 1

Čerstvo už trojnásobná najlepšia športovkyňa sa na preteky v Courcheveli pripravovala v talianskom Sestriere a snažila sa čo najviac chrániť pred možnou nákazou koronavírusom. A to najmä preto, že dva prípady sa objavili aj v hoteli, kde bola ubytovaná. „Snažím sa chrániť tým, že nosím masku a pravidelne si čistím ruky. Je to všade okolo nás, ale dúfam, že nás to nechytí. Všetci v tíme sa snažíme dávať si pozor,“ uviedla Petra Vlhová pre RTVS.

Obhajkyňa veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári si dala v uplynulých troch týždňoch súťažnú pauzu. Dosiaľ naposledy sa predstavila v slalome v americkom Killingtone, kde na sklonku novembra skončila druhá. Odvtedy tvrdo trénovala a nedávny pobyt v talianskom Sestriere využila aj na testovanie nových lyží. Trénovala so Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a Slovinkou Anou Buciková. „Mala som dobré tréningy aj na ľade, čo predtým nebolo. Lyže sa ukazovali tiež fajn, uvidíme, ktoré vyberieme do pretekov,“ skonštatovala Vlhová.

V celkovom poradí ženského Svetového pohára sa na čelo dostala Talianka Sofia Goggiová, ktorá je v tejto sezóne nezastaviteľná v rýchlostných disciplínach – vyhralo už päť pretekov v zjazde a super G. Za Goggiovou je druhá Američanka Mikaela Shiffrinová, tretia priečka patrí s mankom 295 bodov práve Vlhovej.