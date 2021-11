Petra Vlhová ide slalom v Levi a obhajuje minuloročné víťazstvo (online)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ide v sobotu vo fínskom Levi prvý slalom tohtoročného Svetového pohára 2021/2022. Prvé kolo sa ide od 10.30 SEČ a Vlhová má štartové číslo 2, s trojkou pôjde Američanka Mikaela Schiffrinová. Druhé kolo je na programe od 13.30 SEČ.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní – Levi (online) slalom 1. kolo (online od 10.30 SEČ): PETRA VLHOVÁ má štartové číslo 2

Ambiciózna Liptáčka práve pred rokom v Levi položila základ neskoršiemu historickému zisku veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári, keď ovládla oba slalomy v úvode sezóny. Príprave na slalomový úvod olympijskej sezóny sa Vlhová venovala s plnou vážnosťou, aj preto napokon nevycestovala na jediné paralelné preteky SP sezóny do rakúskeho Lechu, ktoré sa uskutočnili minulý víkend.

Zverenka švajčiarskeho trénera Maura Piniho sa počas novembra za severným polárnym kruhom pripravovala v spoločnosti nemeckých, nórskych aj talianskych súperiek a v tréningoch sa stretávala aj so Slovenkou reprezentujúcou Česko Martinou Dubovskou. Na otázka, ako dopadlo porovnanie tréningových jázd medzi Vlhovou a jej súperkami, Slovenka krátko, ale výstižne podotkla: „Nebola som pomalá.“

Vlhová s ľútosťou skonštatovala, že novembrový tréningový pobyt vo Fínsku si mimo svahu veľmi neužila. Dni so slnečným svitom v zahmlenej krajine by totiž mohla spočítať na prstoch jednej ruky. Výnimkou bolo stretnutie s jej sobmi, ktoré vyhrala ako hlavné ceny pri svojich troch slalomových triumfoch v Levi z rokov 2017 a 2020. „Som veľmi rada, že som sa s nimi stretla a mohla si tak vyvetrať hlavu. Sú to pekné zvieratá, oživili mi spomienky na víťazstvá. Bolo to vítané spestrenie času stráveného vo Fínsku,“ doplnila Vlhová.