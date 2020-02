Petra Vlhová je zranená a zrejme vynechá najbližšie preteky v Taliansku

Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová nedokončila nedeľňajšiu alpskú kombináciu po tom, čo v slalomovom kole dostala nepopulárneho „špicara“.

Poškodená chrupavka v kolene

Rodáčka z Liptovského Mikuláša nevyužila šancu dostať sa v celkovom hodnotení Svetového pohára pred Američanku Mikaelu Shiffrinovú, no podľa slov jej trénera Livia Magoniho nastúpila do pretekov so sebazaprením. Talian sa vyjadril, že jeho 24-ročná zverenka si v sobotu poškodila chrupavku v kolene.

„Bohužiaľ, Petra v sobotňajšom zjazde dostala ranu do plochej časti kolena. Myslím, že to prišlo pri klesaní vo vrchnej časti. Keď po pretekoch prestal účinkovať adrenalín a svaly vychladli, nemohla ohnúť koleno. Poškodila si chrupavku,“ povedal Magoni pre denník Pravda.

Absolvovala niekoľko vyšetrení

Petra Vlhová v sobotu večer absolvovala niekoľko vyšetrení v nemocnici v 30 kilometrov vzdialenom Sione. Dokonca reálne hrozilo, že sa na štart nedeľňajšej alpskej kombinácie vôbec nepostaví. „Musela si vziať lieky proti bolesti. Pre štart sme sa nakoniec rozhodli až na rannej rozcvičke,“ uviedol taliansky tréner slovenskej lyžiarskej kométy.

Najbližšie preteky Svetového pohára sa uskutočnia už budúci víkend v talianskom La Thuile. Na programe bude super G a posledná tretia alpská kombinácia v rámci aktuálneho ročníka. Vlhová však zrejme spomenuté preteky bude musieť vynechať. „Minimálne pätnásť dní bude musieť oddychovať a potom sa uvidí. V nedeľu opúšťame Crans Montanu. Absolvujeme liečbu, budeme s tým cvičiť,“ dodal Livio Magoni.