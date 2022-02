Petra Vlhová môže na olympiáde v Pekingu získať prvú medailu, ide obrovský slalom (online)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová môže v pondelok na zimnej olympiáde v Pekingu získať svoju prvú medailu. Na programe je obrovský slalom žien – v prvom kole so začiatkom o 2.30 SEČ má štartové číslo 1. Druhé má začiatok o 7:30.

Vlhová je na zimných olympijských hrách po tretí raz. Zatiaľ čo v Soči 2014 ako tínedžerka zbierala skúsenosti, o štyri roky neskôr v Pjongčangu ešte nedokázala pretaviť svoju formu do medailového výsledku. Na tretí pokus by to už ako skúsená harcovníčka s 25 víťazstvami v pretekoch Svetového pohára a šiestimi medailami z majstrovstiev sveta vo vrecku mala dokázať.