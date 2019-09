Petra Vlhová naberá kondíciu na Štrbskom Plese, v lete si vyskúšala aj tenis a motorku

Leto sa pomaly končí a pre Petru Vlhovú to znamená stav zvýšenej pohotovosti. Úradujúca majsterka sveta v obrovskom slalome a druhá najlepšia žena uplynulej sezóny Svetového pohára síce ešte neráta dni do začiatku novej sezóny, ale vie, že koniec októbra a prvé preteky v rakúskom Söldene tu budú čo nevidieť.

„Ešte to momentálne veľmi neprežívam, až tak začiatkom októbra si začnem uvedomovať, že sa to zasa blíži. Nová sezóna síce nebude mat konkrétny vrchol v podobe majstrovstiev sveta ci zimných olympijských hier, ale uvedomujem si, že bude ťažké potvrdiť pozície z minulej sezóny vo Svetovom pohári. Preto do toho dávam v príprave všetko,“ uviedla Petra Vlhová na stredajšom brífingu pre slovenské médiá na Štrbskom Plese.

Cez leto za snehom do Talianska

Držiteľka medailového kompletu z tohtoročných majstrovstiev sveta vo švédskom Aare v lete absolvovala dva výjazdy za snehom do Talianska na Stelvio, istý čas strávila v špecializovanej lyžiarskej hale v Litve a kondíciu naberala aj doma v Liptovskom Mikuláši.

Do plánu letnej prípravy aktuálne zaradila aj krátky rekondičný pobyt vo Vysokých Tatrách a veľmi si ho pochvaľuje. „Slovensko je krásna krajina a najmä Tatry. Navyše mám to blízko z domu, preto sme sa rozhodli, že to spojíme a absolvujeme časť kondičnej prípravy na Štrbskom Plese. Veľmi sa mi tu páči,“ pokračovala 24-ročná Liptáčka.

Počas prípravy aj doplnkové športy

Prípravu na novú sezónu si už tradične spestrila aj o doplnkové športy.

„Do prípravy som pridala pádlovanie na kajaku, raz som bola aj na motorke a viackrát som hrala aj tenis. Chcela som aj viac na tú motorku, ale nebol na to čas. Samozrejme, dôležitá bola najmä posilňovňa. S kondičným trénerom sme sa zamerali najmä na spevnenie vrchnej časti tela. Vršok tela mám trochu slabší, ale inak príprava kopírovala tú z minulých rokov,“ skonštatovala Vlhová.

Taliansky tréner Livio Magoni sa na konci uplynulej sezóny neraz vyjadril, že v ďalšom súťažnom ročníku by sa jeho zverenkyňa okrem slalomu a obrovského slalomu chcela viac venovať aj kĺzavým disciplínam.

„Stále chceme zostať najmä pri technických disciplínach a nechceme sa veľmi uberať iným smerom. V príprave som jazdila aj rýchlostné disciplíny, ale stále je to len také doplnkové. V sezóne chcem jazdiť aj rýchlostné disciplíny, ale budeme to riešiť za pochodu. Určite by sme chceli pribrať do programu kombinácie, ale čo sa týka zjazdov a super G, to sa uvidí. Záleží na tom ako sa budem cítiť a ako sa mi bude dariť,“ priznala Vlhová.