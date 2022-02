Petra Vlhová odštartuje obrovský slalom na olympiáde v Pekingu s číslom jeden, Mikaela Shiffrinová so sedmičkou

S číslom jeden vyštartuje Petra Vlhová do prvého kola obrovského slalomu, ktorý bude v pondelok jej prvým vystúpením na ZOH 2022 v Pekingu.

Nedeľňajší žreb rozhodol o tom, že za 26-ročnou Slovenkou sa vydajú na trať Švajčiarka Michelle Gisinová a Talianka Federica Brignoneová.

Majsterka sveta z roku 2019

Štvorku bude mať dvojnásobná majsterka sveta v tejto disciplíne Francúzka Tessa Worleyová a päťku úradujúca držiteľka malého glóbusu za celkový triumf v obrovskom slalome vo Svetovom pohári Talianka Marta Bassinová.

So šestkou odštartuje najúspešnejšia „obrakárka“ tejto sezóny SP Švédka Sara Hectorová a najmenej výhodné číslo 7 z elitnej sedmičky bude mať Američanka Mikaela Shiffrinová. Práve Shiffrinová je obhajkyňa olympijského titulu spred štyroch rokov z Pjongčangu.

Prvé kolo obrovského slalomu žien je v pondelok na programe už od 2.30 h SEČ, druhé kolo príde na rad o 7.30 h.

Vlhová je majsterka sveta v obrovskom slalome z roku 2019 zo švédskeho Aare a zároveň víťazka piatich pretekov Svetového pohára v tejto najtechnickejšej disciplíne.

Vlhová sa cíti silná

Na posledných pretekoch SP pred ZOH v Pekingu v talianskom Kronplatzi Vlhová obsadila druhé miesto za Hectorovou.

Vzhľadom na skvelú prípravu aj stúpajúcu formu v obrovskom slalome by ambiciózna Liptáčka mala patriť medzi adeptky na zisk medaily. Ak sa jej to podarí, stane sa prvou rodáčkou zo Slovenska so ziskom cenného kovu zo zimných olympijských hier.

„Som stopercentne psychicky vyrovnaná. To bola jediná vec, ktorá mi predtým chýbala, aby som sa stala naozaj najlepšou,“ povedala pred pár dňami Petra Vlhová, cituje ju web Slovenského olympijského a športového výboru.

„Sezóna sa doteraz pre mňa skutočne vyvíja veľmi dobre. Z tohto dôvodu som pred začiatkom zimných olympijských hier v skvelom psychickom rozpoložení a v dobrej fyzickej kondícii. Plne sa sústredím na olympijské súťaže. Cítim sa skutočne silná,“ doplnila.