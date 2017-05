Petra Vlhová sa pripravuje na ústne maturity, pri tréningu to nie je jednoduché

BRATISLAVA 9. mája (WebNoviny.sk) – Úspešnú slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú aktuálne najviac zamestnáva príprava na maturity. Písomné už úspešne absolvovala, teraz musí zvládnuť tie ústne.

“Už mám skoro všetko za sebou. Ešte ma čakajú nejaké predmety, čo si musím dorobiť zo 4. ročníka. Koncom mája mám ústne maturity a potom už dúfam, že si vydýchnem, aspoň čo sa školy týka. Učenie ide dobre, ale nie je to jednoduché, pretože potrebujem aj trénovať. Nie je ľahké prísť z tréningu unavená domov a potom sa ešte učiť. Snažím sa to čo najlepšie skĺbiť. Teraz ešte vydržím, tú školu potrebujem a urobím všetko pre to, aby to dobre dopadlo,” nechala sa počuť 21-ročná Liptáčka. Jej maturitnými predmetmi sú slovenčina, angličtina a odborné predmety ako ekonomika, manažment, marketing a služby v cestovnom ruchu. “Najťažšie sú asi odborné predmety a slovenčina. Nie je ľahké všetko vedieť, ale ako som povedala, robím, čo môžem a verím, že to dobojujem.“

Bude trénovať sama

Okrem učenia už Vlhová začala aj kondičnú prípravu na olympijskú sezónu. “Pripravujem sa s mojím trénerom Šimonom Klimčíkom doma v Liptovskom Mikuláši. Postupne sa do toho znovu dostávam. Trénujem jednofázovo, keďže mám aj školu. Potom po maturitách prejdeme na dvojfázové tréningy a pôjdem aj na lyže. To už ale bude pomaly začiatok ďalšej zimy,” pokračovala ďalej Vlhová. “Snažíme sa nadviazať na to, čo sme začali minulý rok. Máme aj nejaké nové veci, čo mi v budúcej sezóne opäť pomôžu. Tento rok budem trénovať sama, potrebujem, aby sa tréner venoval iba mne. Ak však budú nejaké kolektívne aktivity, tak nemám problém sa zapojiť aj do nich. Predsa ani človek nemôže byť celý čas sám a potrebuje aj kolektív okolo seba.“

Materiálovo sa u piatej najlepšej slalomárky Svetového pohára 2016/2017 nič nemení, zmeny nenastanú ani v jej tíme. Avizované rokovania s niekdajším trénerom legendárneho Alberta Tombu Talianom Ruggerom Muzzarellim stroskotali. “Zrušilo sa to. Mám kondičného trénera v Taliansku, ktorý komunikuje aj so Šimonom a aj s trénerom Magonim. Sú stále v kontakte a majú ma dobre podchytenú,” vyjadrila sa rodáčka z Liptovského Mikuláša, ktorá je už dva roky členkou svetovej slalomovej špičky.

Zostáva verná technickým disciplínam

So svojim tímom a hlavným trénerom Liviom Magonim sa už rozprávali aj o nadchádzajúcej letnej príprave. “Plány ešte stále riešime. Už sme sa o tom bavili, vieme už kde pôjdeme, no ešte nevieme s kým a či strávime leto v Južnej Amerike alebo v Európe. Snažíme sa hľadať čo najlepšiu cestu, aby som mala aj dobrý sparing a trénovala s dobrým tímom. Urobíme všetko preto, aby sme nadviazali na úspechy z minulej sezóny.” Petra aj naďalej zostáva verná technickým disciplínam, no v nasledujúcej zime si vyskúša aj niečo nové.

“Slalom zostáva prioritou. Pracovať budeme určite aj na obrovskom slalome. Chceli by sme ešte ísť aj nejaké super-G a kombináciu. Idú olympijské hry, takže aj v nej by som tam chcela štartovať. Preto som po sezóne bola ešte v Slovinsku, aby som si vyjadrila nejaké body. Zjazd som nikdy predtým nešla a potrebovala som v ňom získať FIS body, aby som počas sezóny potom nemusela behať hore-dole a zháňať ich. Uvidíme ako nám to pôjde, slalomy sú však stále na prvom mieste. Na olympiáde sa ako prvé pôjdu technické disciplíny, takže po nich už budem bez nervov a vyskúšame si aj tie rýchlostné,“ teší sa Vlhová.

Úspechy v minulej sezóne sa odrazili nielen na zvýšenom záujme od sponzorov, ale aj v tom, že ju ľudia viac spoznávajú. “Určite mi to všetko pomohlo. Situácia je teraz lepšia. To, že ma ľudia všade spoznávajú má svoje výhody aj nevýhody. Beriem to tak ako to je. Snažím sa každému vyhovieť. V podstate vidím, že ich moje výsledky a úspechy tešia a že mi veľmi fandia. Vážim si to,” dodala na záver Petra Vlhová.