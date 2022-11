Petra Vlhová si môže z fínskeho Levi „odniesť“ ďalšie soby, už má pripravené aj jedno meno

Tohtosezónnu premiéru v seriáli Svetového pohára už mala mať Petra Vlhová aj ďalšie elitné lyžiarky dávno za sebou. Obrovský slalom v rakúskom Söldene a potom aj paralelné preteky v Lechu však „zrušili“ poveternostné podmienky, preto si prvé body do hodnotenia SP pripíšu pretekárky až počas najbližšieho víkendu v slalomoch vo fínskom Levi.

Dvadsaťsedemročná Liptáčka sa už na tieto slalomy teší. „Podmienky v Levi sú super, pred pár dňami sa tu dosť ochladilo. Myslím si, že preteky budú dobré. Už sa teším, pretože po zrušených pretekoch sa štart sezóny odďaľoval. Čakajú nás teda prvé preteky, takže neviem, aké to bude,“ prezradila vo štvrtok pri online debate s novinármi.

Sústredenie v Argentíne

Po zrušených pretekoch v Söldene strávila Petra Vlhová niekoľko dní doma a ešte oddychovala po sústredení v Argentíne a trochu trénovala.

„Potom sme sa presunuli do Levi a sme tu odvtedy a trénovali sme slalom. Trochu sme sa venovali aj obráku, ale viac slalomu. Bez pretekov sme už dosť dlho, nedá sa len trénovať a nesúťažiť. Chcem preteky a ten adrenalín dostať do tela,“ poznamenala.

V predchádzajúcich dvoch sezónach slalomy vo fínskom Levi nemali inú víťazku ako Vlhová. Slovenka si uvedomuje, že je favoritkou na víťazstvá aj teraz. „Ten tlak je, všetky oči sú na mne. Vnímam to, ale snažím sa brať to tak, aby ma to nezväzovalo. Teším sa na preteky a snažím sa robiť to, čo vždy. Chcem sa sústrediť len sama na seba,“ poznamenala.

Pozorovanie unikátnej polárnej žiary

Ako sa cíti elitná slovenská lyžiarka pre pretekmi v Levi?

„Na fínskom snehu sa cítim dobre, jazdím dobre a rýchlosť tam je. Preteky sú však úplne iné a uvidíme, ako to dopadne. Podstatné bude, aby som počas pretekov predviedla po dve rýchle kolá. Uvidíme v sobotu a nedeľu. Neviem, prečo sa mi v Levi darí, ale sedí mi tento kopec a vyhovuje mi profil trate. Špeciálne vysvetlenie však nemám. Cítim sa tu dobre. Chcem vyhrať každé preteky, ale niekde sa mi darí viac a niekde menej. Neviem, prečo to v Levi tak je,“ hovorí Vlhová.

Keďže na severe Fínska strávila Vlhová dosť času, mala šťastie aj na pozorovanie unikátnej polárnej žiary. „Človek musí mať aj šťastie, aby ju videl. Je to niečo neuveriteľné a krásne. Videla som prvýkrát aj červenú, predtým len zelenú. Mala som teda šťastie,“ prezradila.

Vo fínskom Levi je peknou tradíciou, že víťazka dostane za triumf vo Svetovom pohári soba, ktorého môže pomenovať a potom navštevovať. Petra Vlhová ich už má piatich a práve vo štvrtok ich bola navštíviť. „Videla som len jedného, ostatní boli v lese. Bolo to pekné, taký oddychový deň,“ poznamenala s úsmevom.

Mená pre ďalšie soby

Keďže počas víkendu sú na programe ďalšie dva slalomy, ktoré môžu priniesť ďalšie dve víťazstvá Slovenky, natíska sa otázka, či už má pripravené mená pre ďalšie soby, ak by si pripísala víťazstvá.

„Nikdy som si mená nepripravovala, riešila som to za pochodu. Mamina tam ešte nie je, takže to je prvé meno, ale druhé meno ešte nemám. Bolo by pekné, keby som mohla dať soba aj mamine, ale neriešim to a nepripravujem si to. Dôležité je, aby som bola rýchla a mala dobrý pocit zo súťažného dňa,“ myslí si Petra Vlhová. Ak teda Slovenka počas víkendu zvíťazí aspoň raz, do „Vlhovej stáda“ pribudne sob Zuzana.

V seriáli SP dosiahla Petra Vlhová už 57 pódiových umiestnení, z nich bolo 26 víťazstiev. Darí sa jej najmä v slalome, ktorý ovládla už 17-krát. Okrem toho si pripísala aj šesť prvenstiev v obrovskom slalome a ďalšie tri v paralelných pretekoch.