Petra Vlhová si prevzala veľký krištáľový glóbus, splnila predsezónny cieľ (foto)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si v nedeľu prevzala veľký krištáľový glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní. Vlhová ukončila sezónu so 1416 bodmi na svojom konte.

Druhá Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová za ňou zaostala o 160 bodov, tretia skončila jej krajanka Michelle Gisinová s 1130 bodmi. Istotu veľkého glóbusu zaknihovala Vlhová už po slalome v sobotu, prevzala si ho však až na záverečnom ceremoniáli, ktorý sa konal po obrovskom slalome, v ktorom obsadila 11. miesto.

Medzi mužmi triumfoval Francúz Alexis Pinturault pred Švajčiarom Marcom Odermattom a Rakúšanom Marcom Swarzom.

„Bola to skutočne dlhá a ťažká sezóna. Počas nej som zažila vzostupy i pády. Je to niečo úžasné. Zisk veľkého glóbusu bol môj predsezónny cieľ a urobila som všetko, aby sa to podarilo. Všetci v tíme sme šťastní, pretože sme sa zapísali do histórie našej vlasti,“ povedala Vlhová po posledných pretekoch v sezóne podľa RTVS.