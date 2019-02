Petra Vlhová útočí na ďalšie pódiové umiestnenie, po 1. kole slalomu v Maribore je druhá

aktualizované 2. februára 11:09

MARIBOR 2. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka je na skvelom druhom mieste po prvom kole slalomu Svetového pohára v slovinskom Maribore.

Trať prvého kola postavil Švajčiar Christian Brill a najlepšie ju zvládla Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá bola suverénne najrýchlejšia. Vlhová na svoju najväčšiu rivalku stratila sekundu. Tretí najrýchlejší čas zajazdila Anna Svennová-Larssonová sa stratou 69 sekúnd na líderku. Prvé kolo nedokončila len jedna pretekárka z elitnej tridsiatky.

Na svahu Pohorje nad Mariborom lyžiarky v prvom kole bojovali so 64 bránkami. Dvadsaťtriročná Liptáčka Petra Vlhová so šestkou na hrudi nezačala dobre a hneď na prvom medzičase mala v porovnaní so Shiffrinovou o 57 stotín sekundy horší čas. Na druhom jej odstup na líderku narástol na 94 stotín sekundy a v dolnej časti zaostala ešte o šesť stotín.

„Moja jazda nebola úplne ideálna. Od začiatku som šla skôr na krásu ako na rýchlosť. Už na prvom medzičase som ‚schytala veľa‘. Potom som sa snažila dostať do rytmu a púšťať lyže. Je to druhé miesto, ale sekunda je veľa. Uvidíme, aké to bude v druhom kole. Bude to boj, pretože je strašne teplo a trať je úplne iná ako včera. V druhom kole pôjdem ako predposledná a trať bude poriadne rozbitá. Ja keď nechytím rytmus v úvode, potom sa to ťahá. Myslím si, že dole som už možno bola narovnako s Mikaelou,“ uviedla Vlhová pre slovenské médiá akreditované v Maribore.

Vlhová si môže na svoje konto pripísať 23. pódiové umiestnenie v pretekoch Svetového pohára. V Maribore už v piatok spoločne so Shiffrinovou zvíťazila v obrovskom slalome, keďže obe dosiahli rovnaký čas.

Slalom v Maribore je deviaty z dvanástich ženských podujatí tohto druhu vrátane paralelnej verzie v sezóne SP 2018/2019. V šiestich sa z triumfu tešila Američanka (Levi, Killington, St. Moritz, Courchevel, Semmering, Záhreb). Vlhová bola za Američankou vždy druhá a triumfovala v tom predchádzajúcom vo Flachau a z prvenstva sa tešila aj v Oslo.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní Maribor (Slovin.) Slalom (1. kolo): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 50,05 s, 2. Petra Vlhová (SR) +1,00, 3. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +1,06, 4. Frida Hansdotterová (obe Švéd.) +1,57, 5. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,79, 6. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,90