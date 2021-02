Petra Vlhová už trénuje v Jasnej, prípravy na Svetový pohár idú podľa plánu

Do začiatku pretekov Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v nízkotatranskom stredisku Jasná zostávajú už menej ako dva týždne a organizátori tohto prestížneho podujatia už finišujú s prípravami. V úvode aktuálneho týždňa dokonca líderka celkového hodnotenia SP Petra Vlhová bude priamo v Jasnej trénovať, potom sa presunie do talianskeho strediska Val di Fassa na preteky SP.

Na preteky sa teší aj Vlhová

„Na preteky v Jasnej sa veľmi teším, ale momentálne je to pre mňa ešte ďaleko. Sústredím sa na najbližšie dni a preteky a tie budú v Taliansku. Odchádzam tam už v utorok a čakajú ma tam zjazdy a super G. V Jasnej budem dovtedy trénovať aj so Slovinkou Anou Bucikovou, ktorá ma poprosila, či sa so mnou nemôže zviezť v lietadle. Nemala som s tým problém,“ povedala Vlhová po prílete na Slovensko ešte v sobotu večer. V Jasnej aktuálne trénuje aj Poľka Maryna Gasienicová-Danielová.

V Jasnej sa počas víkendu 6. a 7. marca bude súťažiť o body v obrovskom slalome a slalome. Naplnili sa však najhoršie obavy usporiadateľov, že v súťažnom areáli nebudú môcť privítať fanúšikov, dokonca ani v obmedzenom množstve. Nedovoľuje to totiž situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 nielen na Slovensku, ale aj v Európe a v celom svete.

Prísne podmienky

„Veľmi nás mrzí, že Jasná hostí Svetový pohár po piatich rokoch a slovenskí priaznivci si to nebudú môcť vychutnať naživo priamo pri súťažnej trati,“ informoval predseda organizačného výboru Matej Hulej. Všetci účastníci SP v Jasnej budú musieť dodržiavať prísne protipandemické opatrenia vrátane pravidelného testovania.

Všetko bude prebiehať v tzv. bublinách – červenej, žltej, modrej a zelenej. „Všetci účastníci si môžu svoju akreditáciu vyzdvihnúť iba s negatívnym PCR testom na koronavírus nie starším ako 24 hodín, spolu s negatívnym antigénovým testom priamo pri vstupe do strediska Jasná. Každý účastník SP bude musieť podstúpiť testy na COVID-19 každých 72 hodín, pričom sa budú musieť dodržiavať všetky opatrenia a nariadenia vrátane nosenia respirátora triedy FFP2. Test na každého z účastníkov podujatia čaká aj pri opustení areálu z Jasnej,“ informoval covid manažér podujatia Peter Pukalovič.

Budú regulovať dopravu

Blízke okolie pretekov SP čakajú obmedzenia v oblasti dopravy. Od pondelka 1. marca začne v Demänovskej doline platiť regulácia dopravy, do doliny sa dostanú len účastníci podujatia – akreditovaní, majitelia nehnuteľností, ubytovatelia a ubytovaní. Budú sa musieť preukázať buď parkovacou kartou ubytovaného, ktorú vydáva miestny úrad, akreditáciou alebo jednorazovým QR kódom, ktorý dostane každý akreditovaný ešte pred vyzdvihnutím akreditácie.

Kontrolované budú všetky vozidlá, potrebné dokumenty musí mať každý člen posádky. Doprava bude od 1. marca regulovaná na parkovisku Lúčky a od 4. marca od 18.00 h aj od nižšie položeného Záchytného parkoviska. Regulácia potrvá do nedele 7. marca.

Trofej Ľadový kvet

Organizátorov pretekov SP v Jasnej čaká počas aktuálneho týždňa posledná kontrola zo strany Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). „Počas aktuálneho týždňa nás čaká snehová kontrola z FIS, tiež pripravenosť zjazdovky a merania. Bude to posledný dôležitý krok pred začiatkom Svetového pohára,“ prezradila športová riaditeľka pretekov Jana Palovičová. Keďže sa diváci do dejiska pretekov nedostanú, organizátori pre fanúšikov pripravili špeciálne „Štúdio Jasná“ s množstvom noviniek o podujatí či súťažami.

Známa je už aj podoba cien pre najlepšie pretekárky zo súťaží v Jasnej. Získajú trofej „Ľadový kvet“ vytvorenú zo skla a maľovaná je listrami drahých kovov. Jej autorkou je umelecká sklárka Gordana Glass. Najlepšie lyžiarky získajú aj špeciálne ozdoby hlavy tzv. party inšpirované kvetinovými partami z Liptova.