Petra Vlhová vyhrala slalom v Kranjskej Gore a dostala sa na čelo boja o malý glóbus

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová dovŕšila víťazný hetrik v slalome v novom kalendárnom roku. Po triumfoch v Záhrebe a Flachau sa tešila aj v nedeľu v Kranjskej Gore. Na najvyšší stupeň v pretekoch Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa postavila po štrnásty raz v kariére.

Aktuálny triumf Petry Vlhovej bol aj dielom šťastia. Dlho to vyzeralo na prvé víťazstvo v kariére v podaní úradujúcej vicemajsterky sveta Švédky Anny Swennovej Larssonovej. Severanka vyhrala 1. kolo a v druhej jazde dokonca zvýšila svoj náskok pred slovenskou favoritkou na 1,17 s.

Lenže niekoľko bránok pred cieľom sa dostala do záklonu a spadla. Je treba dodať, že Vlhová na ňu predtým vytvorila potrebný tlak najrýchlejšou jazdou druhého kola.

„Mala som veľké šťastie, lebo Anna bola veľmi rýchla. Nakoniec urobila chybu a všetko sa zmenilo. Som rada, že som v sebe našla silu zlepšiť sa v druhom kole, lebo to prvé bolo v mojom podaní zlé. Veľmi si užívam prakticky domáce prostredie, ktoré som mala v Kranjskej Gore. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí utvorili takú skvelú atmosféru,“ uviedla Petra Vlhová v prvom televíznom rozhovore.

Vlhová zvíťazila s náskokom 24 stotín sekundy pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a 89 stotín pred Rakúšankou Katharinou Truppeovou. Bonusom k nedeľňajšiemu víťazstvu je aj posun na líderskú pozíciu v hodnotení slalomu vo Svetovom pohári.

Slovenka sa dostala o 20 bodov pred Američanku Mikaelu Shiffrinovú, ktorá po smrti otca vynechala súťažný víkend v Slovinsku. Ten sa konal v rámci 56. ročníka podujatia Zlatá líška, ktoré ôsmykrát v histórii presunuli z Mariboru do Kranjskej Gory.

„Do druhého kola som sa snažila dať maximum, lebo som mala veľkú stratu. Spoliehala som sa na seba aj na šťastie a tentoraz som to šťastie aj mala. Mrzí ma, čo sa stalo Anne, lebo víťazstvo si dnes zaslúžila ona. Je to však šport a treba zostať koncentrovaný až do konca. Na pódium som si dnes verila, bol to trochu aj súboj s hlavou a ten som zvládla. Pred druhým kolom som sa rozprávala so svojou mentálnou trénerkou, mala som čas popracovať na mentálnej stránke. Nakoniec to vyšlo, aj keď so šťastím. Som v hre o slalomový glóbus a to je dobré pred záverom sezóny. Musím však zostať maximálne koncentrovaná až do posledných pretekov,“ dodala Vhová neskôr pre RTVS.

Slovenská favoritka s číslom dva na ľadovej trati nepredviedla ideálnu jazdu v prvom kole. Chýbala jej väčšia agresivita, nevyhla sa ani drobným chybám a v 2. kole útočila zo štvrtého miesta. V ňom však nakopla svoje motory a od prvej po poslednú bránku atakovala na hrane rizika.

Výsledkom bolo najrýchlejšie 2. kolo spomedzi všetkých pretekárok. A keďže Švajčiarke Wendy Holdenerovej a Nórke Nine Haverovej-Lösethovej druhé jazdy nevyšli podľa predstáv, Vlhová sa posunula na stupeň víťaziek.

Z toho najvyššieho ju mohla zosadiť ešte Švédka Swennová Larssonová. Nepodarilo sa jej to. Niekoľko bránok pred cieľom spadla, hoci predtým jazdila výborne a podľa medzičasov suverénne na čele.

„Petra predviedla aktívnejšie druhé kolo ako to prvé, neurobila žiadnu chybu,“ uviedla spolukomentátorka RTVS Veronika Velez-Zuzulová.