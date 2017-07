Petra Vlhová vymenila lyže za motorku, odjazdila majstrovstvá Slovenska v endure a country cross

ŽAŠKOV 17. júla (WebNoviny.sk) – Úspešná slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová v sobotu vysadla na súťažnú motorku.

Dvadsaťdvaročná Liptáčka sa predstavila na pretekoch 6. kola medzinárodných majstrovstiev Slovenska v endure a country cross v Žaškove. V jej prípade nebol dôležitý konečný výsledok, na Orave napokon absolvovala tri súťažné kolá a obsadila siedme miesto so ziskom 14 bodov. V nedeľu už do pretekov nezasiahla a v konečnom účtovaní jej patrila posledná ôsma priečka.

“Chcela som to po druhom kole vzdať, no povedala som si, že zabojujem. Bolo to však veľmi ťažké. Všetko ma bolí, pretože na motorke človek zapája všetky svaly. Najviac ma bolí zadok. V jednej situácii som chcela zahodiť motorku, no brat Boris ma podporil a tak som šla ďalej,” povedala Petra Vlhová pre spravodajskú reláciu RTVS.

V sobotu večer sa slovenská lyžiarka rozhodla postaviť aj na štart iného športového podujatia – v rodnom Liptovskom Mikuláši absolvovala bežecké preteky Night Run na 5 km, v ktorých obsadila 20. miesto.

Absolútnym víťazom v Žaškove sa s plným počtom 50 bodov stal pravidelný účastník Rely Dakar Štefan Svitko, ktorý ovládol aj svoju kategóriu E2. Celkovo druhý skončil Thomas Hostinský a tretia priečka patrila českému jazdcovi Ondřejovi Helmichovi, obaja nazbierali po 36 bodov.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENKA

ENDURO A COUNTRY CROSS

E1: 1. Marek Haviar, KTM 47 bodov (25+22), 2. Thomas Hostinský, Husqvarna 45 (20+25), 3. Tomáš Zboran (všetci SR) KTM 42 (22+20)

E2: 1. Štefan Svitko (SR) KTM 50 (25+25), 2. Ondřej Helmich (ČR) Husqvarna 42 (20+22), 3. Patrik Halgaš (SR) KTM 40 (22+18)

Absolútne: 1. Štefan Svitko, KTM 50 (25+25), 2. Thomas Hostinský (obaja SR) Husqvarna 36 (14+22), 3. Ondřej Helmich (ČR) Husqvarna 36 (16+20)

Ženy: 1. Katarína Juríčková (SR) Husqvarna 50 (25+25), 2. Michaela Polívková (ČR) Beta 44 (22+22), 3. Gabriela Čipková (SR) KTM 38 (20+18),… 8. Petra Vlhová (SR) Husqvarna 14 (14+0)