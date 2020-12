Petra Vlhová zabojuje o ďalší slalomový triumf, na štart v Semmeringu sa postaví s číslom štyri

Slalomy žien v seriáli Svetového pohára poznajú v sezóne 2020/2021 iba jedinú víťazku – Slovenku Petru Vlhovú. V utorok podvečer má 25-ročná Liptáčka šancu po dvoch triumfoch vo fínskom Levi pridať aj prvenstvo v rakúskom Semmeringu.

Líderka hodnotenia disciplíny

Teda na mieste, kde na deň presne pred ôsmimi rokmi debutovala ako 17-ročná jedenástym miestom v slalome pri triumfe Veroniky Velez Zuzulovej. Na trať tretieho slalomu aktuálnej sezóny sa Slovenka vydá so štartovým číslom štyri ako líder hodnotenia disciplíny aj celkového poradia SP. Prvé kolo sa začne o 15.15 h a druhé pod umelým osvetlením o 18.30 h.

Zverenka Livia Magoniho vedie hodnotenie SP s náskokom 138 bodov pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou a 142 bodov pred Taliankou Martou Basinovou. Náskok Vlhovej mohol byť v utorok ešte vyšší, no zasiahla vyššia moc. Slovenka totiž v pondelok viedla po prvom kole obrovského slalomu v Semmeringu s náskokom 22 stotín pred Bassinovou a 35 stotín pred Gisinovou. Mimoriadne silný vietor však spôsobil zrušenie pretekov.

Zrušenie druhého kola vzala športovo

Petra Vlhová to vzala športovo. „Na jednej strane ma mrzí, že to zrušili, ale v konečnom dôsledku organizátori urobili dobre, pretože vietor bol naozaj veľmi silný a nebolo by to fér pre všetky pretekárky,“ povedala pre RTVS.

Na Semmering má slovenská reprezentantka dobré spomienky, veď pred dvoma rokmi sa v tomto rakúskom stredisku dvakrát dostala na pódium – vyhrala svoj prvý obrovský slalom SP a o deň neskôr bola druhá v slalome.