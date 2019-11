Petra Vlhová začala prvý slalom fantasticky, v Levi je líderkou pred Shiffrinovou

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová je priebežnou líderkou sobotňajšieho slalomu žien Svetového pohára vo fínskom Levi. Po odjazdení elitnej tridsiatky má populárna slovenská športovkyňa náskok 13 stotín sekundy pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou, aktuálne tretia Rakúšanka Katharina Truppeová zaostáva za slovenskou líderkou už o 99 stotín. Na „Čiernej zjazdovke“ v Levi nie sú ideálne podmienky, v hornej časti viditeľnosť znižuje hmla.

Pred štartom bola nervózna

„Nebola to úplne bezchybná jazda, vrch som mala veľmi pomalý. Strmú časť som mala dobrú, veď som tu jazdila dosť dní na to, aby som vedela, ako ju ísť. Musíme zlepšiť vrch a v druhom kole ísť naplno. Prvá po prvom kole som nebola už dlhší čas, ale nič to nemení na tom, že v druhom kole chcem zo seba vydať maximum. Pred štartom som bola trochu nervózna, ale cítila som sa dobre. Už to zo mňa opadlo, teraz sa idem koncentrovať na druhé kolo,“ uviedla Petra Vlhová po 1. kole v reakcii pre RTVS. Druhé kolo slalomu žien v Levi je na programe o 13.15 h SEČ.

Dvadsaťštyriročná Liptáčka Vlhová v prvom kole slalomu so štartovým číslom sedem položila kvalitný základ na to, aby v druhej jazde zabojovala o jubilejný desiaty triumf v SP, šiesty v slalome.

V roku 2017 vyhrala

Slovenka, ktorá je v slalome bronzová medailistka z MS 2019 vo švédskom Aare a v minulej sezóne v celkovom hodnotení seriálu aj poradí v slalome bola druhá za Shiffrinovou, sa doteraz 26-krát dostala v SP na pódium.

V minulosti sa Vlhová dostala v Levi na pódium už trikrát, v roku 2017 tam vyhrala, o rok neskôr bola druhá a rok predtým tretia.