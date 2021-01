Petre Vlhovej nedeľňajšie preteky v super G príliš nevyšli, spravila jednu obrovskú chybu

Slovenskej reprezentantke v zjazdovom lyžovaní Petre Vlhovej príliš nevyšli nedeľňajšie preteky v super G v rámci Svetového pohára 2020/2021 vo švajčiarskom St. Antone. Dvadsaťpäťročná Liptáčka urobila vo svojej jazde viacero chýb, pre ktoré napokon skončila v druhej desiatke.

„Hlavná chyba bola po 1. medzičase, kde som bola neskoro. Len tak-tak som sa dostala späť do línie, ale odtiaľ som to už nebola ja. Zľakla som sa a viezlo sa to so mnou až do cieľa,“ uviedla v prvom hodnotení pre RTVS Vlhová, ktorá z konečnej 19. priečky zaostala za víťaznou Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou o 2,42 s.

Štartovala druhá

Líderka celkového hodnotenia SP štartovala ako druhá v poradí. Nechcela sa však púšťať do špekulácií, či by jej viac vyhovovalo iné štartové číslo.

„Ťažko to takto hodnotiť. Každopádne, môj tím sa mi snažil poskytnúť čo najviac informácií, ktoré som chcela využiť. Spravila som však jednu obrovskú chybu a odtiaľ to už nešlo tak, ako by som si priala,“ dodala Vlhová, ktorá si v nedeľu pripísala do hodnotenia SP 12 bodov.

V celkovej klasifikácii má na konte 649 bodov a náskok 119 bodov pred priebežne druhou Michelle Gisinovou zo Švajčiarska. Tá bola v nedeľu ôsma.

Náročná trať

Podľa Vlhovej bola postavená trať veľmi náročná. „Hlavne posledná pasáž bola náročne postavená. Profil trate bol ťažký. Bolo to veľmi technické super G,“ podotkla.

Slovenku najbližšie čaká prechod na kratšie lyže, keďže už v utorok sa predstaví v slalome v rakúskom Flachau.

„Teraz sa pobalíme a vyrazíme do Flachau. Zajtra budem mať tréning a v utorok preteky. Čo najrýchlejšie sa budem snažiť zregenerovať a nastaviť sa na slalom. A v utorok ideme na to,“ skonštatovala Petra Vlhová po odjazdení menej ako polovice 54-členného štartového poľa.