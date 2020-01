Petru Vlhovú čaká náročný víkend v Zauchensee, teší sa na väčšiu rýchlosť aj iné lyže

Prvú alpskú kombináciu v tejto sezóne Svetového pohára žien zrušilo počasie, pred Vianocami sa vo Val d’Isére nejazdilo.

Druhý pokus pre zjazdárske univerzálky príde nadchádzajúci víkend v rakúskom Altenmarkte-Zauchensee a bude pri tom aj Slovenka Petra Vlhová, ktorá je úradujúca vicemajsterka sveta v tejto disciplíne alpskej všestrannosti.

Chcela by zobrať nejaké bodíky

Nedeľňajšia súťaž sa začne o 9.15 h jazdou v super G a o 11.45 h príde na rad slalomové kolo. Ešte pred nedeľňajšími kombinačnými pretekmi si pretekárky v Zauchensee zmerajú sily o 11.45 h v sobotňajšom zjazde, kde by Vlhová tiež nemala chýbať na štarte.

„Budem súťažiť v kombinácii, ale zrejme aj v zjazde. Teším sa na väčšiu rýchlosť, aj na to že zmením lyže. O nič mi tam nepôjde, bude to trochu iné lyžovanie. Na druhej strane, chcela by som zobrať aj nejaké bodíky do Svetového pohára zo zjazdu,“ vravela Vlhová pre slovenské médiá po svojom suverénnom triumfe v slalome pred šiestimi dňami v Záhrebe.

V tréningu zjazdu obsadila 31. miesto

Jej tréner Livio Magoni ešte v decembri zdôraznil, že veľkou ambíciou pre túto sezónu bude zaútočiť na malý glóbus aj v alpskej kombinácii. Okrem Zauchensee ženy majú v pláne absolvovať ešte dve kombinácie do konca sezóny – vo švajčiarskej Crans Montane (23.2.) a talianskom La Thuile (1.3.).

„Kombinačné preteky sú pre nás dôležité. Chceli by sme sa pokúsiť získať malý glóbus podobne ako v paralelnom slalome. Náš cieľ v tejto sezóne je, aby sme na Slovensko priniesli aspoň jeden malý glóbus, čo by sa stalo prvýkrát v histórii. V januári uvidíme, v ktorej disciplíne budeme na tom najlepšie, a v ktorej má šancu získať malý glóbus,“ hovoril Magoni.

Vlhová absolvovala dosiaľ v kariére vo Svetovom pohári iba jeden zjazd a jednu alpskú kombináciu. Zjazd si vyskúšala naostro vo finále SP 2017/2018 vo švédskom Aare, kde skončila sedemnásta. Vzhľadom na špecifické bodovanie finálových pretekov si body nepripísala.

Kombinačné preteky absolvovala krátko predtým vo švajčiarskej Crans Montane a skončila tam na bronzovom stupienku. O necelý rok neskôr na majstrovstvách sveta v Aare vybojovala v kombinácii striebro, keď len o tri stotinky bola vtedy v súčte zjazdu a slalomovej jazdy pomalšia ako Švajčiarka Wendy Holdenerová.

Vlhová vo štvrtok v Altenmarkte-Zauchensee nechýbala na prvom meranom tréningu zjazdárok a obsadila v ňom 31. miesto. V piatok sa jej darilo viac, za víťaznou Rakúšankou Ramonou Siebenhoferovou zaostala iba o 1,71 sekundy.