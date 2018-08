Aktualizované: Ladičová ide do A-finále, čo sa Rusnákovi nepodarilo a Petrušová s Gogolovou v semifinále neuspeli

aktualizované 25. augusta, 11:

MONTEMOR-O-VELHO 25. augusta (SITA) – Slovenská reprezentantka Gabriela Ladičová nebude chýbať v A-finále v disciplíne C1 200 m na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemor-o-Velho.

V druhej semifinálovej jazde v sobotu predpoludním to 19-ročná talentovaná Šaorínčanka vytiahla na postupové tretie miesto, za víťaznou Maďarkou Virág Ballovou zaostala o 1,760 s. Boje o medaily medzi šprintérkami – kanoistkami prídu na rad v ešte sobotu o 13.37 h SELČ, Ladičová bude mať prvú dráhu.

V sobotu predpoludním sa v semifinále predstavili aj kajakárky Mariana Petrušová a Martina Gogolová v K2 na 500 m, ale do A-finále sa nedostali. Skončili na predposlednom ôsmom mieste s odstupom 5,660 za víťaznými Poľkami Justynou Iskrzyckou a Paulinou Paszekovou. Do A-finále si to namierili tri najrýchlejšie posádky.

Rovnako o účasť v A-finále sa pokúšal kanoista Matej Rusnák na 1000 m, ale neuspel. Vo svojej semifinálovej jazde skončil piaty, od postupu do boja o medaily ho delili takmer 2 sekundy. Rusnák sa rovnako ako na polovičnej trati predstaví v B-finále so začiatkom o 12.45 h.

V sobotu popoludní zabojujú o medaily kajakárka Ivana Mládková v disciplíne K1 500 m (13.03 h SELČ) a tiež štvorkajak na 1000 m v zložení Samuel Baláž, Juraj Tarr, Erik Vlček, Gábor Jakubík (14.26 h).