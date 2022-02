Petržalka vyzbierala pre ľudí zasiahnutých požiarom vyše 6,5-tisíca eur, o pomoc žiada aj Hegera a vládu

Bratislavská Petržalka vyzbierala pre ľudí zasiahnutých požiarom na Andrusovovej ulici krátko pred Vianocami viac ako 6 500 eur. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.

Do zbierky je možné zapojiť sa ešte do stredy 23. februára zaslaním ľubovoľnej finančnej čiastky na transparentný účet. Obyvatelia, ktorí boli zasiahnutí požiarom na Andrusovovej a majú záujem o podporu, môžu kontaktovať mestskú časť do 14. februára.

Nočný požiar na Andrusovovej 20. decembra minulého roka zničil niekoľko bytov a poškodil fasádu domu, škodu vyčíslili približne na 150-tisíc eur.

Petržalskí poslanci rozhodli na mimoriadnom zastupiteľstve 27. decembra o spustení zbierky pre obyvateľov poškodených bytov. Prvý príspevok vo výške jedného percenta z predbežne odhadovanej škody, teda 1 500 eur, poslali petržalskí poslanci z rozpočtu mestskej časti.

„Miestne zastupiteľstvo tiež poverilo starostu Petržalky Jána Hrčku, aby požiadal Úrad vlády SR a premiéra Eduarda Hegera o poskytnutie finančnej podpory z jeho rezervy na účely zbierky,“ dodala mestská časť.