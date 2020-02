Petržalské závodisko chcú podľa Matečnej ovládnuť developeri, areálu vraj hrozí privatizácia

Petržalskému závodisku, ktoré je vo vlastníctve štátneho podniku Závodisko patriaceho pod agrorezort, hrozí podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, privatizácia.

Matečná varuje pred privatizáciou

Ministerka varuje pred snahou niektorých pravicových politikov a developerských skupín o privatizáciu štátneho závodiska kvôli výstavbe. Agentúru SITA o tom v pondelok informoval hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) Vladimír Machalík.

„Je neprípustné, aby sa na majetok štátu pozeralo len cez čísla. Útvar hodnoty za peniaze prišiel v rámci auditu výdavkov agrorezortu s návrhom privatizácie petržalského závodiska, pretože by tento obchod štátu priniesol značné financie. Striktne som to zamietla. Pýtam sa, kde je vyčíslená hodnota verejného záujmu viac ako 100 000 obyvateľov Petržalky? Liberálni pravicoví politici, ktorí chcú minimalizovať majetok štátu, už čakajú na predaj štátneho majetku do rúk developerom pod rúškom ekonomickej nevýhodnosti pre štát. Petržalčania musia o tomto riziku vedieť,“ povedala Gabriela Matečná.

Areál má význam aj pre obyvateľov

Ešte v roku 2016 sa podľa agrorezortu Gabriela Matečná vážne vyhranila voči tomu, aby areál štátneho podniku padol do rúk developerov a odmietla snahy o jeho privatizáciu. Tento areál s jazdeckým športom a so všetkými jeho možnosťami má pre 24 % obyvateľov Bratislavy, ktorí žijú v Petržalke, podľa MPRV obrovský význam pre oddych, rekreáciu i prírodu.

„Už v roku 2016 som vyhlásila, že kým budem ministerkou a pokiaľ bude SNS vo vláde, tento areál nikdy nepadne do rúk developerov, ktorí o jeho zastavaní snívajú už roky,“ uviedla Gabriela Matečná.

Ako ďalej dodala, počas posledných štyroch rokov investoval štátny podnik do rozvoja a rekonštrukcií areálu nemalé prostriedky. Rozvojové plány petržalského závodiska rátajú s dostavbou tribúny a rozšírením palety oddychových aktivít pre verejnosť.

Prvé dostihy v Bratislave sa konali v roku 1826. Dostihová dráha petržalského závodiska bola spustená pred 60-timi rokmi. Prvý míting sa tu konal 18. septembra 1960, pravidelná prevádzka sa tu datuje od roku 1979. Rozloha areálu Starý háj je 28,7 hektára, z toho 18,3 hektára tvorí dostihová dráha. Ročne sa akcií závodiska zúčastní takmer 100 000 návštevníkov.