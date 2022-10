Pfundtner sa opäť vráti do funkcie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, Horeckého tím posilní Partila

Novými štátnymi tajomníkmi na Ministerstve spravodlivosti SR budú Peter Sepeši a Edita Pfundtner. Vláda o tom rozhodla na stredajšom rokovaní.

Peter Sepeši je bývalým predsedom prokurátorskej rady Generálnej prokuratúry SR a členom Rady prokurátorov SR. Edita Pfundtner je bývalá podpresedníčka strany Most-Híd a poslankyňa Národnej rady SR za túto stranu.

Do funkcie odchádza z pozície riaditeľky Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže. Štátnou tajomníčkou Ministerstva spravodlivosti SR bola za bývalej vlády od augusta 2018 do marca 2020.

Novým štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude Slavomír Partila. Vyplýva to z návrhu ministra školstva Jána Horeckého, ktorý schválila vláda. Partila by mal byť do funkcie vymenovaný 17. októbra 2022.