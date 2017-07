Piatková Pohoda s literárnym debutom Holetzovej, večer vystúpila speváčka Birdy

TRENČÍN 7. júla (WebNoviny.sk) – Piatkové popoludnie festivalu Pohoda, ktorý sa koná od štvrtka na trenčianskom letisku, prinieslo po ranných dažďoch slnko a bohatý program na všetkých pódiách.

Hlavný stage od 12:00 ponúkol v premiére projekt Pohoda 21: Godár – Kofroň – Burlas a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ďalej aj holandskú skupinu Gallowstreet, slovenskú speváčku Katarziu s kapelou a hosťujúcim bubeníkom Martinom Valihorom. Večerný program odštartovala britská speváčka Birdy.

Holetzová predstavila svoj debut

Na Orange stagei sa predstavili slovenské Ľudové Mladistvá. Po nich roztancovali dav svojou rock’n’rollovou šou The Hydrant z Indonézie a predstavil sa aj škótsky hudobník C Duncan. Formácia Beardyman’s Masters of Distraction plánuje vydať z dnešného vystúpenia v Space aréne SLSP live album.

Návštevníci využívajú aj množstvo sprievodných aktivít, workshopov, oddychových priestorov či hier. Bohatý program ponúka aj Family park venovaný najmä deťom. V literárnom stane sa v piatok predstavili napríklad aj slovenská spisovateľka Katarína Holetzová, ktorá rozprávala o svojom debutovom krimi Smrť prekliatych (2016).

Niekdajšia manažérka kapely Swan Bride prezradila, že plánuje vydať aj ďalší titul s názvom Svorka. Hosťom bol aj ruský autor a novinár Michail Zygar.

Peter a Lucia v žánri muzikálu

Európa stage ponúkol špeciálne muzikálové spracovanie románu Peter a Lucia (1920), ktorý napísal francúzsky autor Romain Rolland. Na projekte spolupracovali Alta Vášová, Ján Štrasser, Jaroslav Filip a Dežo Ursiny. V rámci festivalovej premiéry ho na Pohode predstavili okrem iných aj Filipova dcéra Dorota Nvotová a Ursinyho syn Jakub.

V Café Kušnierik vystúpili Dáša von Fľaša alebo legendárna kapela Bez ladu a skladu, v ktorej spieva riaditeľ Pohody Michal Kaščák. Ten si pred samotným koncertom uctil zosnulého novinára a hudobného nadšenca Juraja Kušnierika, podľa ktorého nazvali spomínaný priestor s kaviarňou a malým pódiom.

Na Budiš stagei, kde sa nachádzajú aj tribúny na sedenie a kolotoče, zahrali napríklad Koala Voice, Resisters či White Wine.

Program ponúkajú aj ďalšie scény ako Dr. Stan, Rádio (aktívna zóna)_FM, Živica powered by ZSE, .týždeň, Laug-Techno-Bau Klub, Ticketportal stage či Nay tanečný dom.