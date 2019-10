Pieniny v lete prilákali viac turistov, navštívili hrad Ľubovňa a vyskúšali aj nové cyklotrasy

S uplynulou letnou turistickou sezónou sú v Pieninách spokojní, podnikatelia v cestovnom ruchu si ju pochvaľujú. „Región severného Spiša a Pienin so svojimi atrakciami a lokalitami totiž medziročne prilákal viac návštevníkov. V porovnaní s minulým rokom výrazne narástol aj počet prenocovaní,“ informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš-Pieniny Erika Šalatová, čísla však nekonkretizovala. Oblasť severného Spiša s Pieninským národným parkom vyhľadávali počas letnej turistickej sezóny v roku 2019 najmä Slováci, po nich Poliaci a Česi.

Pomohla aj vlaková linky

Pozitívny vplyv na rast počtu turistov mala podľa Šalatovej aj vlaková linka, ktorá počas leta premávala z Popradu do poľskej Muszyny, so zastávkou v Starej Ľubovni. „Linka bola v prevádzke od konca júna do začiatku septembra a stala sa citeľným impulzom pre cestovný ruch v našom regióne. Celkovo bolo vypravených 80 vlakov, vyťaženosť niektorých z nich bola na 100 percent,“ priblížila.

Podľa jej slov bude linka, vzhľadom na pozitívny ohlas cestujúcej verejnosti, opäť aktívna počas budúcej letnej sezóny, ale aj cez zimnú, od 28. decembra 2019 do 23. februára 2020.

Obľúbený hrad Ľubovňa

Pieniny sa mnohým turistom spájajú so splavom Dunajca na pltiach alebo raftoch, v regióne však každoročne pribúdajú aj nové cyklotrasy a turistické chodníky. Počas letnej turistickej sezóny, od mája až do septembra, bol vyhľadávaný aj hrad Ľubovňa s tamojším múzeom.

„Hrad počas letnej turistickej sezóny 2019 navštívilo viac než 185 tisíc návštevníkov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o šesť percent. V porovnaní s rokom 2017 je to dokonca o 28 percent návštevníkov viac,“ uviedla výkonná riaditeľka miestnej OOCR s tým, že najviac bolo na nádvorí hradu počuť slovenčinu, poľštinu a češtinu.

Návštevníci z Mozambiku

Podľa Šalatovej rastie každým rokom najmä počet domácich turistov, aktivity členov oblastnej organizácie sú však podľa nej z roka na rok atraktívnejšie aj pre turistov z ďalekého zahraničia.

Počas tohto leta boli napríklad medzi hosťami návštevníci z Mozambiku. Stálou klientelou je už japonská či izraelská. Zaujímavosťou je, že do Pienin zavítali aj ľudia z Kapverd, Austrálie i Albánska.