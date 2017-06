Piešťanské Čajky chcú hrať v Eurolige, v kvalifikácii vyzvú CCC Polkowice

PIEŠŤANY 27. júna (WebNoviny.sk) – Vicemajsterky Slovenska v basketbale Piešťanské Čajky podali prihlášku do Euroligy.

Čajky v uplynulých sezónach hrali v EP FIBA

Najvyššiu ženskú medzinárodnú súťaž si však zahrajú len v prípade, že uspejú v kvalifikácii proti poľskému CCC Polkowice. Klub o tom informoval agentúru SITA prostredníctvom tlačovej správy.

Čajky sa v ostatných dvoch sezónach predstavili v Európskom pohári FIBA. V ročníku 2015/2016 si zahrali v základnej skupine, v tom minulom vypadli už v kvalifikácii s maďarským družstvom PEAC Pécs.

Tento rok vedenie využilo možnosť prihlásiť sa do Euroligy.

Polkowice sú bronzový tím poľskej ligy

Podľa posledných oficiálnych informácií z Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) však budú musieť Čajky najskôr odohrať kvalifikáciu, v ktorej sa stretnú s bronzovým tímom uplynulého ročníka poľskej súťaže CCC Polkowice.

„V prvom rade je nutné povedať, že ide o kvalifikáciu do hlavnej súťaže a pri neúspechu v nej bude naše družstvo zaradené priamo do bojov o Európsky pohár FIBA. Myslím si, že účasť v takýchto špičkových súťažiach je fantastickým zviditeľnením nášho mesta, regiónu, ako aj samotnej krajiny. Zo športovej stránky je to množstvo špičkových stretnutí s kvalitnými súpermi, v ktorých budú mať možnosť aj naše slovenské hráčky získavať ‚ostrohy‘, čo by malo v neposlednom rade pomôcť aj národnému tímu. Samozrejme, pre našich aj slovenských divákov je to šanca prinášať zážitky zo športových zápolení so špičkou Európy v ženskom basketbale,“ uviedla generálna manažérka Čajok Bronislava Borovičková.

O tom, kto sa s kým stretne v európskych súťažiach FIBA, rozhodne 4. júla žreb v nemeckom Mníchove, už teraz sú však známe termíny kvalifikačných duelov. Piešťanský tím privíta Polkowice na domácej pôjde v Diplomat aréne 26. septembra, za súperom vycestuje o tri dni neskôr.