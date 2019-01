Piešťanské Čajky v náročnom súboji zdolali Marburg v predĺžení a postúpili do Final Four

PIEŠŤANY 9. januára (WebNoviny.sk) – Hráčky Piešťanských Čajok zdolali súperky z nemeckého tímu BC Pharmaserv Marburg 72:67 po predĺžení v stredajšom stretnutí A-skupiny basketbalovej Stredoeurópskej ligy žien (CEWL). Skvelý výkon podala najmä Ivana Jakubcová, autorka 13 bodov a 16 doskokov. Najlepšou strelkyňou domácich bola kanadská pivotka Jessica Lubinová so 14 bodmi.

Piešťanské Čajky predtým uspeli aj v Nemecku (78:66) nad lídrom tamojšej najvyššej súťaže a s bilanciou 2 víťazstvá – 1 prehra už majú istý postup do Final Four CEWL. Druhým postupujúcim z A-skupiny je český tím Sokol Hradec Králové. Práve toto družstvo bude posledným súperom Piešťanských Čajok v A-skupine, hrať sa bude v piešťanskej Diplomat aréne 30. januára.

Stredoeurópska liga basketbalistiek (CEWL) – A-skupina

streda:

Piešťanské Čajky (SR) – BC Pharmaserv Marburg (Nem.) 72:67 po predĺž. (16:24, 19:11, 15:18, 10:7 – 12:7)

Najviac bodov: Lubinová 14, Thompsonová a Jakubcová (16 doskokov) po 13, Deptová 12 – Yohnová 14, Schaakeová 12, Bertholdtová 10, 400 divákov

Aktuálny stav

1. Hradec Králové 3 2 1 225:189 5 – istý postup do Final Four

2. Piešťanské Čajky 3 2 1 210:207 5 – istý postup do Final Four

3. Marburg 4 1 3 262:301 5