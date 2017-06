Piknik Raňajky v tráve 2017

Nitra, 19.6.2017 ( WBN/PR ) – Dražovce, kedysi samostatná obec, dnes mestská časť Nitry, bude poslednú júnovú nedeľu po roku opäť centrom diania pre stovky ľudí, ktorí si obľúbili kultúrno-spoločenské podujatie piknik „Raňajky v tráve“. Stretnú sa tradične pri vzácnom a magickom románskom kostolíku, aby spoločne prežili príjemný deň.

Piaty ročník pikniku sa uskutoční v nedeľu 25. júna 2017 v čase od 10.00 do 16.00 hod. na rovnakom mieste. Kostolík nad Dražovcami zostáva hlavným „aktérom“ tohto podujatia. Jeho nádheru a tajomnosť každoročne umocňuje výstava. Tento rok ju pripravuje mladá fotografka a študentka Vysokej školy výtvarných umení Ester Šabíková. Inšpiráciou pre výstavu fotografií s názvom „Osvietenie“ je legenda, ktorá je spojená s kostolíkom. Súvisí s opakujúcim sa zjavením Panny Márie držiacej dieťatko. Tú uvidel aj pastier, ktorého do kostolíka priviedla zvláštna hudba. Panna Mária poukázala na zlý stav budovy. Dedinčania si vtedy uvedomili, že kostolík nechali schátrať. Okamžite začali s opravami a odvtedy sa oň pravidelne starajú.

Počas celého pikniku bude v kostolíku znieť hudba. Postarajú sa o to sláčikové kvarteto Samuela Mikláša, ktoré sa bude striedať s Duom Barbora Kolářová (flauta) a Štefan Haládik (gitara). Popoludní vonku poteší návštevníkov hudba skupiny Milan Veróny & Band. Predpoludnie bude v okolí kostolíka patriť bábkovému divadlu ako za starých čias. Priblíži nám ho nitriansky bábkoherec Ivan Gontko, ktorý sa rozhodol oživiť tradíciu kočovných ľudových bábkarov. So svojím projektom Tyjátr uvedie predstavenie „Herkules alebo dobytie Pekla“ inšpirované gréckou mytológiou a hrdinskými činmi siláka Herkula. Deťom sú určené tvorivé aktivity Ateliéru Michael. Okrem kostolíka dostane fotografia priestor aj v exteriéri. Prezentované budú fotografie z doterajších ročníkov pikniku ako aj tie, ktorých objektom je samotný kostolík. Po určitom čase je opäť pripravená špeciálna cyklojazda z Nitry do Dražoviec na piknik a to v spolupráci s iniciatívou Rozbicyklujme Nitru. Jej začiatok je v nedeľu o 9:30 od Divadla A. Bagara.

Okolie kostolíka bude celé k dispozícii k piknikovaniu v tráve, na vlastných dekách. Okrem prinesených dobrôt z vlastného piknikového košíka sa bude tradične podávať výborná talianska zmrzlina a chutná káva. V ponuke budú tiež rôzne sladké aj slané koláčiky, ovocné vína, medovina, cider a osviežujúce limonády.

Atraktivitou pikniku je, že sa koná v duchu impresionizmu vrátane oblečenia a atmosféry, čo dotvárajú dobové kostýmy, slnečníky a piknikové košíky. Jeho názov je prevzatý zo slávnych diel impresionistov Moneta a Maneta.

Koncepcia programu je postavená na priaznivom počasí, čo nie je možné vopred garantovať. Pre prípad nepriaznivého počasia informuje a vyzýva hlavná organizátorka Emília Domanová: „Ak bude pršať, zmení sa piknik na promenádu do kostolíka s dáždnikom, kde sa budú konať výstava E. Šabíkovej a hudobné vystúpenia. Pokúsme sa užiť si spoločné stretnutia s priateľmi a známymi, aj náhodnými, a zažiť i v takom prípade príjemný a neopakovateľný deň.“

Praktickým odporučením organizátorov je využiť v rámci dopravy na piknik, pokiaľ je to možné, mestskú autobusovú dopravu, linku č. 2 z Nitry. A keď prídu návštevníci autom, tak nevychádzať s ním až hore ku kostolíku, ale zaparkovať ho v dedine, aj na to určených miestach.

Záštitu nad piknikom Raňajky v tráve 2017 prevzal primátor mesta Nitry Jozef Dvonč. Jeho realizáciu finančne podporili Mesto Nitra, Nitrianska komunitná nadácia, PD Čakajovce a Dražovce, Nadežda Vídenská a Galéria Akcent Nitra. Partnerom je Sola Switzerland Slovensko a 23. skautský zbor Nitrava z Nitry. Ďalšie zaujímavé informácie nájdete na FB stránke www.facebook.com/drazovce900