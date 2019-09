Pilot je po nehode Mig-29 mimo ohrozenia života, v krízovej situácii neohrozil civilistov

Pilot, ktorý sa v sobotu 28. septembra vo večerných hodinách katapultoval zo stíhacieho lietadla Mig-29, je nateraz mimo ohrozenia života.

V súčasnosti je hospitalizovaný v nemocnici a jeho stav je stabilizovaný, agentúru SITA informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. Ide o prvotriedne vycvičeného a skúseného pilota, ktorý má nalietaných približne 1200 letových hodín.

Pozastavili všetky cvičné lety Mig-29

V súčasnosti sú pozastavené všetky cvičné lety stíhacích lietadiel Mig-29, avšak pohotovostný systém NATINAMDS je plne zabezpečený. Informoval o tom minister obrany SR Peter Gajdoš, ktorý pilota osobne navštívil v nemocnici a následne aj okolie miesta nehody.

„Život a zdravie pilota sú v tejto situácii to najdôležitejšie, preto som hneď išiel sem priamo do nemocnice. O udalosti bola bezprostredne informovaná rodina a, samozrejme, som informoval aj troch najvyšších ústavných činiteľov. Chcem vysoko oceniť profesionalitu pilota, pretože len vďaka jeho adekvátnej reakcii, nebolo ohrozené civilné obyvateľstvo, pretože lietadlo spadlo do neobývanej časti,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.

„Ide o naozaj o prvotriedneho pilota, jedného z najskúsenejších v rámci Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Chcem vyzdvihnúť jeho naozaj vysokú profesionalitu, pretože aj v tejto krízovej situácii postupoval plne v zmysle štandardných operačných postupov,“ doplnil zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR genmjr. Miroslav Lorinc, ktorý rovnako prišiel do nitrianskej nemocnice.

Vznikli značné materiálne škody

V tomto prípade išlo o štandardný cvičný let dvoch stíhacích lietadiel Mig-29, pričom druhý pilot bezpečne pristál na Letisku Sliač. Rezort obrany sa v tejto súvislosti dištancuje od akýchkoľvek predbežných a neoverených informácií, ktoré sa šíria v súvislosti s príčinou nehody. „Nebudem špekulovať o príčine, počkám si na závery. Vec vyšetruje Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre pod dozorom prokurátora. Verím však, že aspoň na čas utíchnu hlasy, ktoré spochybňujú potrebu nákupu nových stíhacích lietadiel F-16. Bezpečnosť našich vojakov, ktorí zabezpečujú obranu Slovenskej republiky, je pre mňa na prvom mieste,” zdôraznil šéf rezortu obrany.

K nehode sa vyjadril aj generál Daniel Zmeko, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR. Jeho stanovisko poskytla agentúre SITA hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. „Ako náčelník generálneho štábu som nesmierne rád, že naši piloti sú špičkovo vycvičení a práve vďaka tomu môžem konštatovať to jediné, čo je pre túto chvíľu naozaj dôležité. Nikto nezomrel a ani nebol vážnejšie zranený, rodina neprišla o otca a manžela – a ozbrojené sily o skvelého vojaka – skúseného pilota. Vznikli iba značné materiálne škody stratou stíhacieho lietadla a v podstate vzhľadom na situáciu zanedbateľné škody v okolí miesta nehody,” uviedol.

Ochrana vzdušného priestoru je zabezpečená

Ochrana vzdušného priestoru v zodpovednosti Slovenskej republiky je zabezpečená v plnom rozsahu.

Letecká nehoda sa stala približne o 21.30 hod. Stíhacie lietadlo spadlo do neobývanej oblasti v blízkosti obce Ceroviny pri Nitre, pričom príčina nehody je predmetom vyšetrovania. Škody spôsobené v okolí miesta nehody, samozrejme, rezort obrany na základe záverov škodovej komisie plne uhradí.