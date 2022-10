Pink október pripomína dôležitosť prevencie rakoviny prsníka. Do ružovej sa zahalí aj VšZP

Október je mesiac prevencie pred primárne ženskými typmi rakoviny. Medzi najčastejšie zhubné nádorové ochorenia u žien patrí práve rakovina prsníka. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa preto aj tento rok zapája do národnej osvetovej akcie „Ružový október“ a vyzýva svoje poistenky, aby nepodceňovali preventívne vyšetrenie prsníkov. Na jeho dôležitosť upozorní aj symbolicky – vysvietením budovy VšZP či vzdelávaním verejnosti na svojich pobočkách.

„Ak by na mamografiu chodili pravidelne všetky ženy, ročne by sa podarilo zachrániť až 300 z nich. Preto sa VšZP, ako najväčšia zdravotná poisťovňa, opäť pridáva k iniciatíve Ružovej stužky a v piatok 14. októbra 2022, v predvečer medzinárodného Dňa pre zdravé prsia, vysvieti budovu riaditeľstva na Panónskej ceste v Bratislave na ružovo. Aj takýmto spôsobom chceme spoločnými silami upútať širokú verejnosť a upriamiť pozornosť ľudí na význam prevencie,“ hovorí podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beata Havelková. V piatok sa pri tejto príležitosti rozsvietia na ružovo viaceré dominanty Slovenska.

VšZP sa v rámci osvety dôležitosti prevencie zameria i na aktívne vzdelávanie poistencov. Na krajských pobočkách budú v dňoch 13. – 14. októbra 2022 klientom VšZP k dispozícii ukážky samovyšetrenia prsníkov na maketách prezentované medikmi.

Počas minulého roka sa na toto ochorenie liečilo vyše 23-tisíc poisteniek VšZP. „Najviac liečených žien, až 73 % z celkového počtu, je vo vekovej skupine nad 60 rokov. Štvrtina pacientiek je vo veku 40 – 60 rokov a necelé 2 % tvoria ženy vo veku do 40 rokov, čo je vyše 400 našich poistenkýň,“ spresňuje B. Havelková.

Na Slovensku má ochorenie stúpajúcu tendenciu. „Kým koncom 80-tých rokov sme evidovali približne 900 prípadov ročne, dnes je to až 4-tisíc nových pacientov s rakovinou prsníka, pričom 60 – 80 % žien ochorelo bez vplyvu známych rizikových faktorov. Rakovine prsníka sa teda nedá predchádzať, ale ak sa diagnostikuje v skorom štádiu, patrí medzi najlepšie liečiteľné nádorové ochorenia. Preto vyzývam ženy, aby chodili na gynekologické preventívne prehliadky, súčasťou ktorých je aj sonografické a mamografické vyšetrenie prsníkov,“ apeluje v podcaste Všeobecne o zdraví MUDr. Ivan Bella, primár mamologického oddelenia Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.

Poistenky do 40 rokov majú mať prsníky vyšetrované sonograficky, staršie na mamografických pracoviskách, a to raz za dva roky. Ženy by tiež mali myslieť aj na samovyšetrenie prsníkov, a to každý mesiac.

Pravidelná skríningová mamografia dokáže rakovinu prsníka zachytiť vo včasnom štádiu, ktoré si síce vyžaduje liečbu, ale pacientka po nej môže viesť dlhý a kvalitný život. „Ženy, u ktorých sa zistí nádor s priemerom menším ako 1 cm, majú 90 až 100-percentnú šancu na vyliečenie. Pacientkam sa v takom prípade odstráni len ložisko, bez nutnosti väčšieho zásahu na prsníku. Niekedy nie je potrebná ani chemoterapia,“ dopĺňa Beata Havelková.

VšZP sa už od roku 2019 zapája aj do národného skríningu rakoviny prsníka. Minulý rok poisťovňa zaslala 57 600 pozvánok na skríning rakoviny prsníka ženám vo veku 50 – 69 rokov, ktoré už viac ako 2 roky neboli na preventívnej prehliadke. Na základe pozvánky sa dalo minulý rok vyšetriť 2 636 pacientiek. Podiel vyšetrení, ktoré sa zrealizovali na základe pozvánky bol tak 4,58 %. Pozitívny výsledok sa na základe pozvánky zistil u 336 pacientiek, teda u 12,75 % z nich.

„Tento rok, do polovice septembra, zaslala VšZP už 43 200 pozvánok, na základe ktorých absolvovalo vyšetrenie 842 žien. Našich poistencov prosíme, aby prevenciu nepodceňovali

a nehádzali pozvánky do koša. Vyšetrenie je bezbolestné, bezpečné, môže zachrániť, predĺžiť život a zvýšiť jeho kvalitu,“ zdôrazňuje manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.

Všeobecná zdravotná poisťovňa je lídrom v poskytovaní inovatívnej liečby a platí to aj v prípade rakoviny prsníka. Už takmer dva roky týmto pacientkam sprístupňuje inovatívnu liečbu ciklibmi. Ide o novú skupinu liekov, ktorá aj vo svete úspešne pomáha pri liečbe pokročilých štádií rakoviny prsníka. U nás nie sú kategorizované, ale VšZP ich schvaľuje na výnimku.

VšZP myslí aj na mentálne zdravie pacientiek s rakovinou prsníka a svojim poistenkám hradí kúpeľnú starostlivosť v 11 zariadeniach, z ktorých si majú možnosť vybrať. Návrh na liečbu

Vyhotovuje onkológ alebo všeobecný lekár do 24 mesiacov po ukončení komplexnej onkologickej liečby bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia. „Kúpeľná liečba má pre pacientky najmä podporný psychický a relaxačný efekt. Našim poistenkám sa snažíme v tomto smere vyjsť čo najviac v ústrety a v rokoch 2019 až 2021 sme schválili približne 1 300 žiadostí o kúpeľnú liečbu,“ dopĺňa Beata Havelková.

Informačný servis