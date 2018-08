Pink zrušila ďalší koncert v Sydney, dôvodom bola jej hospitalizácia

SYDNEY 6. augusta (WebNoviny.sk) – Americkú speváčku Pink v pondelok prijali do nemocnice len niekoľko hodín pred plánovaným koncertom v austrálskom Sydney, ktorý sa ruší. Na Twitteri to oznámila usporiadateľská agentúra Live Nation.

Ide tak už o druhý zrušený koncert v Sydney počas jej aktuálneho turné k albumu Beautiful Trauma. Speváčka, ktorá mala v Sydney pôvodne naplánovaných celkovo až sedem koncertov za sebou, bola zo zdravotných dôvodov nútená zrušiť už prvý z nich, ktorý sa mal konať v piatok. Následne viditeľne unavená odohrala sobotňajší koncert.

Náhradný termín pre koncerty

V nedeľu Pink prijali do nemocnice dehydrovanú a zakrátko ju prepustili, no v pondelok len niekoľko hodín pred ďalším plánovaným koncertom ju tam prijali znova s vírusovým žalúdočným ochorením.

„Pink zostane v nemocnici aj cez noc, bude pokračovať v liečbe a v zotavovaní,“ oznámila agentúra Live Nation. Za oba zrušené koncerty, piatkový aj pondelňajší, sa momentálne hľadá náhradný termín.

Z turné na turné

Pink má v Sydney naplánované koncerty ešte aj na utorok, štvrtok, sobotu a nedeľu, všetky tieto termíny zatiaľ zostávajú v platnosti.

Zo Sydney sa má presunúť ešte do Brisbane a na Nový Zéland a po následnej päťmesačnej pauze jej turné pokračuje od marca budúceho roka v USA a Kanade.

Pink, vlastným menom Alecia Beth Moore, odštartovala hudobnú kariéru v dievčenskej skupine Choice. Po jej rozpade sa dala na sólovú dráhu a začala pracovať na prvej sólovej štúdiovke Can’t Take Me Home (2000). Nasledovali nahrávky Missundaztood (2001), Try This (2003), I’m Not Dead (2006), Funhouse (2008), The Truth About Love (2012) a Beautiful Trauma (2017).

Medzi jej najznámejšie hity patria skladby Try, Who Knew, U + Ur Hand, So What, Raise Your Glass, Get The Party Started, Just Like A Pill či What About us. Získala napríklad tri Grammy, jednu BRIT Award alebo sedem MTV Video Music Awards.