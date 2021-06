Pištej a Balážová získali na ME vo Varšave striebro, vo finále mixu podľahli nemeckej dvojici

Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou získali na majstrovstvách Európy jednotlivcov v poľskej Varšave strieborné medaily, keď v mixe našli premožiteľov až vo finále.

Vicemajstri Európy v mixe z roku 2013 v boji o zlato podľahli nemeckému duu Emmanuel Lebesson, Ťia Nan Jüan hladko 0:3. Slovákom finálový duel nevyšiel a v každom z troch setov ťahali za kratší koniec. Prvý prehrali 9:11, druhý 8:11 a tretí 6:11.

Napriek prehry v poslednom súboji je ich vystúpenie vo Varšave prísľubom pred blížiacimi sa OH v japonskom Tokiu, kde sa Pištej s Balážovou predstavia v mixe.

Trpký zápas

„Škoda. Ja som si finále užila, aj keď sme prehrali, ale pre Ľuba to bol trpký zápas. Bohužiaľ, doplatili sme na jeho zranenie. Tu sme totiž museli bojovať o každý jeden bod a nehrať len na jednu či dve lopty. Úprimne však vravím, keby mi niekto uplynulú nedeľu povedal, že budeme vo finále, tak by som sa zasmiala. Nemáme si však čo vyčítať. Nevyužili sme vedenie v prvom sete. V opačnom prípade sa to mohlo aj inak vyvíjať, ale nepadli nám nejaké lopty a oni zahrali dobre. Mrzí ma to, radšej by som vyhrala, ako skončila druhá, ale viac sa nedalo urobiť,“ povedala Balážová po finále podľa Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ).

Pištej po finálovej prehre dodal: „Za mňa je to veľké sklamanie, keďže som nemohol podať stopercentný výkon. Veľmi ma to mrzí, lebo súper bol hrateľný. Keby som sa mohol lepšie hýbať, výsledok by bol určite iný. Samozrejme, s medailou som spokojný, ale to je asi tak všetko, lebo si myslím, že za normálnych okolností by sme mali aj na našich finálových súperov. Dnes však boli lepší a gratulujem im.“

Istota bronzu

Barbora Balážová je na ME v hre ešte v dvojhre, v sobotu predpoludním vyzve v osemfinále Švédku Lindu Bergströmovú. V ženskej štvorhre má Slovensko ešte zastúpenie v podobe dvojice Tatiana Kukuľková, Ema Labošová, ktorá vo štvrťfinále proti francúzskemu duu Stéphanie Loeuillettová, Ťia Nan Jüan.

Ak Slovenky v tomto súboji uspejú, budú mať istotu bronzu. „Je to prvý úspech dievčat na významnom fóre v kategórii dospelých,“ komentoval reprezentačný kouč žien SR Tibor Bednár.