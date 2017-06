Pištejove víťazné ťaženie na MS malo pokračovanie, slovenský stolný tenista je v osemfinále

DÜSSELDORF 2. júna (WebNoviny.sk) – Víťazné ťaženie Ľubomíra Pišteja na 54. majstrovstvách sveta v stolnom tenise jednotlivcov v nemeckom Düsseldorfe (29. 5. – 5. 6. 2017) malo aj tretie pokračovanie.

Slovenský reprezentant zdolal v piatkovom stretnutí 3. kola dvojhry mužov Maďara Pétera Lakatosa jednoznačne 4:0 na sety a vybojoval si postup do osemfinále.

Súper bol v úlohe štatistu

Prešovský rodák (156. v renkingu ITTF) bol miernym favoritom duelu proti o 35 miest nižšie umiestnenému hráčovi. Pištej ho najmä v úvode postavil do úlohy štatistu a nedovolil mu zopakovať výborný výkon z 2. kola proti domácemu Bastianovi Stegerovi. Lakatos sa ani nenazdal a už prehrával 0:7 v prvom a 1:6 v druhom dejstve. V druhom sete sa na chvíľku ešte vzoprel (5:6), ale Pištej odskočil na 10:6, potom premenil druhý setbal a viedol rýchlo 2:0 (11:5, 11:7). Najvyrovnanejšia bola tretia časť, v ktorej sa obaja aktéri striedali vo vedení.

Tridsaťtriročný Slovák však zo 7:7 odskočil na 9:7, Lakatos dvakrát znížil, ale napokon aj tak ťahal za kratší koniec (9:11). Pištej bol evidentne na koni a diktoval dianie za stolom. V pokračovaní duelu vyhrával 4:1 a nevykoľajil ho ani obrat súpera na 6:5. Ďalších päť loptičiek patrilo zverencovi reprezentačného kouča Jaromíra Truksu (10:6), ktorý potom využil druhú možnosť na ukončenie stretnutia.

Čaká ho juniorský majster sveta

“S Lakatosom som hral druhýkrát po dlhej dobe. V prvom vzájomnom meraní síl som vyhral veľmi hladko 4:0. Dnes som začal v prvom sete hneď vedením 7:0 a dostal som sa na dobrú vlnu, na ktorej som sa udržal počas celého zapasu,” poznamenal pre agentúru SITA Ľ. Pištej, ktorý je medzi šestnástkou najlepších singlistov na MS 2017, pričom na ceste doň pustil súperom v troch doterajších súbojoch dovedna len dva sety.

O štvrťfinále bude bojovať s 13-ročným japonským zázrakom Tomokazum Harimotom, úradujúcim majstrom sveta v kategórii juniorov, ktorý v 2. kole vyradil svetovú šestku a svojho krajana Džuna Mizutaniho (4:1). “Mladý Japonec hrá výborne, ale opäť sa budem snažiť využívať svoju neortodoxnú hru. Tá by naňho mohla platiť. Dám do zápasu všetko a verím, že to dopadne podľa mojich predstáv,” zaželal si reprezentant SR, ktorý zopakoval výsledok Milana Grmana. Ten sa do osemfinále dvojhry prebojoval na MS 1997 v anglickom Manchestri.

DVOJHRA MUŽOV- HLAVNÁ SÚŤAŽ

3. kolo:

Ľubomír Pištej (SR) – Tamás Lakatos (Maď.) 4:0 (5, 7, 9, 7)