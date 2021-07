Pištoliar Tužinský už vie, do čoho ide. Namiesto suvenírov chce z Tokia priniesť medailu

Streľba je po atletike druhý najpočetnejšie zastúpený šport Slovákmi na olympijských hrách v Tokiu. A zo sedmičky strelcov sa ako prvý predstaví Juraj Tužinský, keďže kvalifikácia aj finále vzduchovej pištole na 10 m je na programe už v druhý deň hier v sobotu 24. júla.

V kvalifikácii bude o osem postupových priečok do finále bojovať 36 pištoliarov. Strieľať sa začne o šiestej ráno SELČ, finále príde na rad od 8.30 h.

„Je to pre mňa už po tretí raz, takže viem, do čoho idem. Získavanie miesta na olympiádu bolo ťažšie, chvíľu mi to unikalo. Rok naviac mi možno pomohol, ale minulý rok som mal zasa istý čas lepšiu formu. Uvidíme, ako to celé dopadne,“ uviedol Juraj Tužinský ešte pred odchodom do Tokia v rozhovore pre Rádio Slovensko.

Domov chce doniesť medailu

Tridsaťšesťročný rodák z Lučenca je tohtoročný majster Európy z chorvátskeho Osijeku, a tak v Tokiu logicky patrí k favoritom na medailu. Najmä ak pred piatimi rokmi v brazílskom Riu de Janeiro mu unikla len o kúsok, skončil tam na štvrtom mieste. Predtým pri svojej olympijskej premiére v Londýne 2012 bol pätnásty.

„Tých štvrtých miest v kariére som mal viac, už som si na to zvykol. S odstupom času som sa však z tohto výsledku radoval a spomínam na to v dobrom,“ podotkol Tužinský.

Vzápätí prehodil výhybku do súčasnosti: „Som o päť rokov starší a skúsenejší, ale v tejto pandemickej sezóne človek zažíva iné stresy – nie sme dostatočne vystrieľaní. Napriek tomu verím, že ma nič neprekvapí a nebudem mať žiadny problém. Namiesto suvenírov, za ktorými teraz nebudeme môcť behať, musím doniesť domov medailu,“ trúfa si skúsený pištoliar, ktorý má v zbierke aj siedme miesto z MS 2014 zo španielskej Granady.

Otvorenia olympiády sa nezúčastní

Vzhľadom na to, že bude možno prvý športovec zo Slovenska v tokijskej medailovej hre, musel člen VŠC Dukla Banská Bystrica vynechať piatkové slávnostné otvorenie Hier XXXII. olympiády.

„Trochu ma to mrzí, ale treba sa vyspať, lebo ráno sa strieľa. Som už na to zvyknutý. Na druhej strane ak získam medailu, bude sa o mne hovoriť ako o prvom z výpravy, ktorému sa to podarilo,“ podotkol.

Na otázku, ako sa bude vyrovnávať s nulovou atmosférou v hľadisku, keďže v Asaka Shooting Range rovnako ako na celej olympiáde nebudú diváci, odpovedal: „V Riu to bolo super, domáci reprezentant bol vo finále a ľudia ho hlasno povzbudzovali, aj mne sa to páčilo. Teraz bude hrobové ticho, človek bude počuť ako dýcha a bude to ťažšie. Verím však, že to zvládnem.“